Французский креатив: в Киеве заметили самое оригинальное городское авто 2000-х (фото)

В Киеве сфотографировали оригинальный Peugeot 1007 2005 года. Авангардный городской хэтчбек отличается необычными дверями.

Peugeot 1007 — редкость на украинских дорогах, ведь эта модель А-класса официально у нас не продавалась. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Peugeot 1007 Sport оснащен 1,6-литровым 110-сильным двигателем Фото: Topcars UA

Хэтчбек Peugeot 1007 — нестандартная городская модель, которое выпускали с 2004 по 2009 год. Всего собрали 124 тыс. автомобилей.

В основе 1007 лежит платформа Peugeot 206 и Citroen C3 первого поколения, но он компактнее собратьев — 3,7 м в длину. "Фишка" авто — оригинальные сдвижные двери (как у минивэнов): такое решение призвано облегчить посадку и высадку в тесных местах. Их можно было дополнить электроприводом.

Двери Peugeot 1007 сдвигаются

Родство с Peugeot 206 видно в салоне, ведь у него позаимствовали ряд деталей. Интересно, что часть из них сделали быстросменными и предложили детали разного цвета.

Peugeot 1007 комплектовался бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 75 до 111 сил и механической или роботизированной КПП. Конкретно этот автомобиль в версии Sport оснащен 1,6-литровой бензиновой четверкой на 110 л. с. и способен разогнаться до сотни за 12 с и развить 190 км/ч.

