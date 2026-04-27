Французский креатив: в Киеве заметили самое оригинальное городское авто 2000-х (фото)
В Киеве сфотографировали оригинальный Peugeot 1007 2005 года. Авангардный городской хэтчбек отличается необычными дверями.
Peugeot 1007 — редкость на украинских дорогах, ведь эта модель А-класса официально у нас не продавалась. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Хэтчбек Peugeot 1007 — нестандартная городская модель, которое выпускали с 2004 по 2009 год. Всего собрали 124 тыс. автомобилей.Важно
В основе 1007 лежит платформа Peugeot 206 и Citroen C3 первого поколения, но он компактнее собратьев — 3,7 м в длину. "Фишка" авто — оригинальные сдвижные двери (как у минивэнов): такое решение призвано облегчить посадку и высадку в тесных местах. Их можно было дополнить электроприводом.
Родство с Peugeot 206 видно в салоне, ведь у него позаимствовали ряд деталей. Интересно, что часть из них сделали быстросменными и предложили детали разного цвета.
Peugeot 1007 комплектовался бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 75 до 111 сил и механической или роботизированной КПП. Конкретно этот автомобиль в версии Sport оснащен 1,6-литровой бензиновой четверкой на 110 л. с. и способен разогнаться до сотни за 12 с и развить 190 км/ч.
Кстати, недавно в Киеве заметили скоростной 800-сильный суперкар Ferrari.
Также Фокус рассказывал, что в Украине появился новейший заряженный Audi.