Миниатюрный Hyundai и преемник Logan: самые дешевые авто в Украине в 2026 году (фото)

На украинском рынке хватает доступных седанов, хэтчбеков и кроссоверов. Фокус определил самые дешевые новые автомобили.

Новые автомобили дорожают с каждым годом во всем мире, а в Украине на их стоимость влияет и рост курса валют. Впрочем, на нашем рынке до сих пор остаются недорогие модели стоимостью менее 20 000 долларов. Среди них — компактные авто, кроссоверы и седаны.

FIAT Panda — от 520 000 гривен ($11 800)

В Украине можно купить FIAT Panda по очень низкой цене в $11 800, но в продаже автомобили 2023 года. Миниатюрное 3,6-метровое авто оснащено 1,0-литровым 70-сильным двигателем с "мягкой" гибридной установкой и 6-ступенчатой механической КПП. Оно расходует 4 л на 100 км и неплохо укомплектовано — есть климат-контроль, подогрев сидений, парктроник, датчики дождя и света.

Chery Tiggo 2 Pro — от 599 000 гривен ($13 600)

Chery Tiggo 2 Pro — самый дешевый кроссовер в Украине. 4,2-метровое авто оснащено 1,5-литровой бензиновой четверкой на 109 л. с. и в базовой версии получило механическую КПП. Комплектация довольно богатая — кондиционер, подогрев сидений, парктроник, камера с 9-дюймовым тачскрином, датчик света и круиз-контроль.

Jetour X50 — от 690 000 гривен ($15 650)

Jetour X50 — недорогой 4,4-метровый кроссовер от Chery с оригинальным дизайном и 1,5-литровым 113-литровым двигателем. Базовый вариант оснащен 5-ступенчатой механической КПП, а также бесключевым доступом, кондиционером, камерой, парктроником, датчиками дождя и света.

Chery Tiggo 4 — от 694 000 гривен ($15 750)

4,3-метровый кроссовер Chery Tiggo 4 оснащен тем же 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л. с., как и Jetour X50. Авто оснащено бесключевым доступом, кондиционером, круиз-контролем, камерой, подогревом сидений, датчики освещения и дождя.

Hyundai i10 — от 702 700 гривен ($15 950)

Компактную модель A-класса Hyundai i10 вскоре прекратят выпускать, но на украинском рынке он еще есть. 3,7-метровый хэтчбек в базовом исполнении получил 1,0-литровый двигатель на 67 л. с. и 5-ступенчатую механику, а также кондиционер и датчик света.

Citroen C-Elysee — от 728 000 гривен ($16 500)

В Украине до сих пор продается седан Citroen C-Elysee — предлагают авто 2024 года выпуска. Он просторный и имеет 506-литровый багажник. 1,6-литровый бензиновый двигатель на 115 сил работает в паре с механической КПП. Седан получил кондиционер и круиз-контроль.

Renault Taliant — от 761 400 гривен ($17 250)

Седан Renault Taliant — преемник Logan с вместительным салоном и багажником объемом 510 л. Под капотом — 1,0-литровый турбомотор на 100 сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Renault Taliant оснастили кондиционером, парктроником, датчиками дождя и света.

Citroen C3 — от 801 000 гривен ($18 150)

Новый Citroen C3 стал кросс-хэтчбеком с увеличенным клиренсом. Базовый вариант модели оснастили 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. и 6-ступенчатой механикой. Комплектация включает диодные фары, кондиционер, круиз-контроль, парктроник, датчики дождя и света.

Skoda Fabia — 814 360 гривен ($18 450)

Хэтчбек Skoda Fabia четвертого поколения просторный для своего размера и имеет большой 380-литровый багажник. Базовый вариант получил 1,0-литровый бензиновый двигатель на 80 л. с. и механическую КПП. Оснащение включает диодные фары, бесключевой доступ, кондиционер и мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином.

Renault Kardian — от 818 300 гривен ($18 550)

Кроссовер Renault Kardian — собрат Taliant и преемник Sandero Stepway. Он оснащен тем же 100-сильным турбомотором, но богаче укомплектован — в "базе" также есть диодные фары и 8-дюймовый сенсорный экран.

Бонус: Citroen Ami — от 451 200 гривен ($9550)

Электромобиль Citroen Ami — самое дешевое авто в Украине, но есть нюанс. Формально это не автомобиль, а квадроцикл с крышей (в некоторых странах им можно управлять без водительских прав). Миниатюрная 2,4-метровая модель массой 485 кг оснащена 8-сильным мотором. Citroen Ami способен развить 45 км/ч и проехать до 75 км без подзарядки.

