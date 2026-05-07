На украинский рынок выйдет недорогой электрокроссовер MG с запасом хода более 400 км (фото)

В Украине вскоре появится новый MG S5 EV. Доступный электрокроссовер богато оснащен и может проехать более 400 км без подзарядки.

Недорогой электромобиль MG S5 EV — преемник модели ZS EV, которая в свое время побывала на тесте Фокуса. Его подробности появились на сайте украинского импортера бренда.

Электрокар дебютирует в 170-сильном исполнении Фото: MG

Электрический кроссовер MG S5 EV — компактная 4,5-метровая модель с обтекаемым дизайном. У авто выраженный "нос" и тоненькие диодные фары.

В салоне MG S5 EV установлена цифровая панель приборов и 12,8-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 453-1441 л.

Базовая комплектация электрокара довольно богата Фото: MG

Изначально новый MG S5 в Украине будет продаваться в 170-сильном варианте, который разгоняется до 100 км/ч за 8 с. На выбор доступны батареи емкостью 49 и 62 кВт∙ч: запас хода составляет 340 и 425 км, соответственно. Впрочем, на сайте MG в Украине также упоминается и 231-сильная версия, которая может проехать до 480 км без подзарядки.

Відео дня

Важно

Миниатюрный Hyundai и преемник Logan: самые дешевые авто в Украине в 2026 году (фото)

Цена MG S5 в Украине стартует с 1 198 160 гривен. Базовая комплектация СОМ получила бесключевой доступ, климат-контроль, датчик света, камеру заднего вида, навигацию, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Объем багажника составляет 453-1441 л. Фото: MG

Топовый вариант LUX (от 1 305 202 гривен) добавляет большую батарею, кожаный салон, панорамную крышу, датчик дождя, камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя, подогрев сидений и руля.

Между прочим, в Украине стартовали продажи недорогого гибридного кроссовера MG с расходом 5,5 л на 100 км.

Также Фокус рассказывал, что на наш рынок выходит новый Jeep Compass третьего поколения.