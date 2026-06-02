На аукціон виставили особливий вінтажний Cadillac зіркового співака (фото, відео)

У США на онлайн аукціоні продається купе Cadillac DeVille 1968 року. На цьому авто їздив канадський співак Джастін Бібер.

За Cadillac DeVille планують отримати понад 100 000 доларів, хоча зазвичай ця модель значно дешевша. Про неї розповіли на сайті аукціону Hemmings.

Саме цей Cadillac DeVille знявся у кліпі Джастіна Бібера на пісню Peaches. Відео зібрало понад 865 мільйонів переглядів. Cadillac вже не вперше перепродають на аукціоні.

Cadillac DeVille оснащений 375-сильним V8 Фото: Hemmings

Важливо

Мініатюрний раритет: найдорожчий MG усіх часів оцінили в $900 000 (фото)

Авто Джастіна Бібера раніше проходило реставрацію та кастомізацію, проте зараз потребує оновлення. Cadillac DeVille перефарбували в чорний колір, а його червоний вініловий салон освіжили. Крім того, замінили важіль КПП і встановили додаткові прилади та потужну акустичну систему з Bluetooth.

Відео дня

Автомобіль реставрували та кастомізували Фото: Hemmings

Купе Cadillac DeVille 1968 року зберегло стандартний силовий агрегат — великий 7,0-літровий V8 потужністю 375 к. с. та 3-ступінчасту автоматичну КПП. Автомобіль занизили та оснастили пневмопідвіскою з електронним керуванням.

Салон оздоблений червоним велюром Фото: Hemmings

Для свого часу купе Cadillac DeVille було інноваційним. 5,7-метрове авто оснащене клімат-контролем, круїз-контролем, підсилювачем керма, електроприводами сидінь і склопідіймачів.

До речі, нещодавно в Одесі виявили на паркінгу купе Cadillac DeVille 1972 року.

Також Фокус розповідав, що Ferrari 1963 року продали за 18 мільйонів доларів.