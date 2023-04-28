На продажу выставили редкий спортивный Jaguar звезды "Унесенных ветром" (фото)

Jaguar XK 120 был самым быстрым автомобилем своего времени. Спортивная модель со 160-сильной шестеркой установила мировой рекорд скорости — 212 км/ч.

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В Италии на аукцион RM Sotheby’s выставили спорткар Jaguar XK 120 1952 года. За раритетный автомобиль планируют выручить от 350 000 до 500 000 евро. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Кларк Гейбл владел сразу четырьмя Jaguar XK 120 Фото: Jaguar

Jaguar XK 120 – довольно редкая модель, ведь всего выпущено около 12 тысяч таких авто, из которых 7600 были кабриолетами. Впрочем, как правило, эти спорткары дешевле, а в данном случае высокая цена обусловлена тем, что авто принадлежало знаменитому голливудскому актеру Кларку Гейблу.

На этом Jaguar Кларк Гейбл путешествовал по Европе Фото: Jaguar

У звезды "Унесенных ветром" была огромная коллекция редких и эксклюзивных машин – Duesenberg, Cadillac, Packard. Jaguar XK 120 Кларк Гейбл особенно любил и владел сразу четырьмя такими авто, одно из которых даже было первым в США.

Актер написал статью о Jaguar XK 120 в автожурнал Фото: Jaguar

Мало того, актер даже написал статью о Jaguar XK 120 в журнал Road and Track. В ней он отметил, что разгонял спорткар до 200 км/ч. Недавно на аукционе продали еще один Jaguar Гейбла.

Jaguar Кларка Гейбла оснащен дополнительным багажником Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Jaguar XK 120 1952 года Кларк Гейбл купил для путешествий по Европе. Вместе со своей девушкой Сюзан Дадолле на этом авто он посетил Париж и Рим. По возвращению в США актер продал машину.

Салон Jaguar XK 120 отделан красной кожей Фото: RM Sotheby's

В семье нынешнего владельца Jaguar XK 120 хранится с 1982 года. Он прошел пятилетнюю реставрацию, на которую потратили около 400 000 долларов.

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Комплектация авто включает спицованные колеса и дополнительное крепление для багажа. Салон отделан красной кожей.

Под капотом установлена 160-сильная шестерка Фото: RM Sotheby's

Кабриолет Jaguar XK 120 оснащен 3,4-литровой рядной шестеркой мощностью 160 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. В свое время он был самым быстрым серийным авто в мире – развил 212 км/ч, что зафиксировали как рекорд скорости.

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