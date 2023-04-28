На продаж виставили рідкісний спортивний Jaguar зірки "Віднесених вітром" (фото)

Jaguar XK 120 був найшвидшим автомобілем свого часу. Спортивна модель зі 160-сильною шісткою встановила світовий рекорд швидкості — 212 км/год.

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В Італії на аукціон RM Sotheby's виставили спорткар Jaguar XK 120 1952 року. За раритетний автомобіль планують отримати від 350 000 до 500 000 євро. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Кларк Гейбл володів відразу чотирма Jaguar XK 120 Фото: Jaguar

Jaguar XK 120 – досить рідкісна модель, адже всього випущено близько 12 тисяч таких авто, 7600 з яких були кабріолетами. Втім, як правило, ці спорткари дешевші, а в даному випадку висока ціна обумовлена тим, що авто належало знаменитому голлівудському актору Кларку Гейблу.

На цьому Jaguar Кларк Гейбл мандрував Європою Фото: Jaguar

Зірка "Віднесених вітром" мала величезну колекцію рідкісних та ексклюзивних машин – Duesenberg, Cadillac, Packard. Jaguar XK 120 Кларк Гейбл особливо любив і володів одразу чотирма такими авто, одне з яких навіть було першим у США.

Актор написав статтю про Jaguar XK 120 в автожурнал Фото: Jaguar

Мало того, актор навіть написав статтю про Jaguar XK 120 у журнал Road and Track. У ній він зазначив, що розганяв спорткар до 200 км/год. Нещодавно на аукціоні продали ще один Jaguar Гейбла.

Jaguar Кларка Гейбла має додатковий багажник. Фото: RM Sotheby's

Саме цей Jaguar XK 120 1952 Кларк Гейбл купив для подорожей Європою. Разом зі своєю дівчиною Сюзан Дадолле на цьому авто він відвідав Париж та Рим. Після повернення до США актор продав машину.

Салон Jaguar XK 120 оздоблений червоною шкірою. Фото: RM Sotheby's

У сім'ї нинішнього власника Jaguar XK 120 зберігається з 1982 року. Він пройшов п'ятирічну реставрацію, яку витратили близько 400 000 доларів.

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Комплектація авто включає спицьовані колеса та додаткове кріплення для багажу. Салон оздоблений червоною шкірою.

Під капотом встановлена 160-сильна шістка Фото: RM Sotheby's

Кабріолет Jaguar XK 120 оснащений 3,4-літровою рядною шісткою потужністю 160 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Свого часу він був найшвидшим серійним авто у світі – розвинув 212 км/год, що зафіксували як рекорд швидкості.

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