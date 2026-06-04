Ексклюзив за $8 мільйонів: з молотка піде унікальне авто зірки "Віднесених вітром" (фото)

У США на аукціоні продаватимуть унікальний кабріолет Duesenberg JNDuesenberg JN 1935 року. Авто створили спеціально для легенди Голлівуду Кларка Гейбла.

За авто Кларка Гейбла планують отримати до 8 мільйонів доларів. Про особливий Duesenberg розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Зірка "Віднесених вітром" Кларк Гейбл був знаним автомобілістом. У його колекції були розкішні Packard і Cadillac, спортивні Jaguar і Mercedes та одразу кілька Duesenberg.

Авто створили спеціально для зірки Голлівуду Кларка Гейбла Фото: RM Sotheby's

Деякі авто створювали за індивідуальним замовленням актора і цей Duesenberg JN — один із них. Duesenberg — американський преміум 30-х: ці авто конкурували з Rolls-Royce та Bentley.

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Кларк Гейбл не хотів стандартний варіант Duesenberg J, тому замовив у ательє Bohman & Schwartz особливий кузов. Кабріолет має довгий капот, високу віконну лінію і невелике лобове скло.

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Duesenberg JN неодноразово отримував нагороди на шоу ретроавто Фото: RM Sotheby's

Салон Duesenberg JN оздобили червоною шкірою та гофрованим алюмінієм, а сидіння встановили максимально низько. Авто оснащене стандартною 6,9-літровою вісімкою Duesenberg на 265 к. с. та здатне розвинути 187 км/год.

Салон Duesenberg JN оздобили червоною шкірою і гофрованим алюмінієм Фото: RM Sotheby's

Кларк Гейбл любив кабріолет Duesenberg JN і мандрував на ньому Каліфорнією та Канадою разом із дружиною Керол Ломбард. Але після її трагічної загибелі в авіакатастрофі у 1942 році актор припинив експлуатувати авто, яке нагадувало про щасливі моменти подружнього життя.

6,9-літрова вісімка розвиває 265 к. с. Фото: RM Sotheby's

Із часом він продав Duesenberg JN і авто кілька разів переходило з рук у руки. У 2005 році авто Кларка Гейбла викупили нинішні власники Сем та Емілі Манн і відреставрували його. Кабріолет неодноразово отримував нагороди на шоу та фестивалях ретроавто.

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