Рідкісний 92-річний кабріолет знаменитого голлівудського актора продають за $900 000 (фото)

Кабріолет Packard Twin Six був побудований спеціально для зірки "Віднесених вітром" Кларка Гейбла. Автомобіль оснащений величезним 7,3-літровим V12 на 160 сил.

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У США на аукціон Broad Arrow виставили кабріолет Packard Twin Six 1932 року. За раритетне авто планують виручити близько 900 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Випущено тільки 547 Packard Twin Six 1932 року

Вінтажні Packard цінуються колекціонерами, але, як правило, набагато дешевші. Настільки висока ціна кабріолета зумовлена двома факторами.

По-перше, автомобіль побудували для зірки фільму "Віднесені вітром" Кларка Гейбла. Голлівудський актор був поціновувачем дорогих авто і володів численними Packard, Duesenberg, Jaguar і Mercedes. У 1932 році він обрав двомісний кабріолет і їздив на ньому до 1934 року, доки не купив досконаліший Packard Twelve.

Автомобіль відреставровано до ідеального стану

По-друге, Packard Twin Six — доволі рідкісна колекційна модель. У 1932 році випущено лише 547 таких авто.

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Packard Twin Six з'явився 1916 року і став першим у світі автомобілем із двигуном V12. Модель 1932 року належить до другого покоління. Вона оснащена 7,3-літровим 160-сильним мотором і здатна розвинути 160 км/год.

Під капотом встановлено 7,3-літровий 160-сильний V12

Після Кларка Гейбла Packard Twin Six кілька разів змінював власників. На початку ХХІ століття він пройшов реставрацію, після чого виграв кілька нагород на ретро-фестивалях.

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