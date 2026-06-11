Простоял 40 лет в сарае: на аукцион выставлен редкий спорткар знаменитого рокера (фото)

В Великобритании на аукцион выставили раритетное купе Jensen Interceptor 1972 года. Автомобиль принадлежал знаменитому барабанщику Led Zeppelin Джону Бонему.

За автомобиль Джона Бонема планируют выручить 40–50 тыс. фунтов стерлингов ($53 400 — 66 700). Об этом сообщили на сайте Iconic Auctioneers.

В 2020 году автомобиль обнаружили брошенным в сарае Фото: Iconic Auctioneers

Барабанщик Led Zeppelin приобрел Jensen Interceptor 18 марта 1972 года и зарегистрировал его на свою компанию John Bonham Enterprises Ltd, что подтверждается документами. После смерти Джона Бонема в 1980 году автомобиль пропал на 40 лет.

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Только в 2020 году купе Jensen Interceptor обнаружили брошенным в старом сарае. Реставрация автомобиля длилась три года и обошлась в 83 000 фунтов стерлингов ($111 000). Сейчас спорткар в отличном состоянии, а его пробег за 54 года составляет 107 тыс. км.

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Автомобиль прошел полную реставрацию Фото: Iconic Auctioneers

Всего с 1966 по 1976 год в Великобритании было выпущено лишь 6408 автомобилей Jensen Interceptor. Автомобиль сочетал в себе европейский дизайн от ателье Touring с мощными американскими двигателями V8 от Chrysler мощностью до 385 лошадиных сил. В линейке даже была инновационная версия FF с полным приводом и ABS.

Под капотом установлен 6,3-литровый 330-сильный двигатель V8 от Chrysler Фото: Iconic Auctioneers

Автомобиль Джона Бонема — заднеприводный и оснащен 6,3-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 330 л. с. и 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Оно способно разгоняться до 100 км/ч за 6,4 с и развивать скорость 220 км/ч.

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