Простояв 40 років у сараї: на торги виставили рідкісний спорткар знаменитого рокера (фото)

У Великій Британії на аукціон виставили раритетне купе Jensen Interceptor 1972 року. Авто належало знаменитому ударнику Led Zeppelin Джону Бонему.

За авто Джона Бонема планують отримати 40-50 тис. фунтів стерлінгів ($53 400 — 66 700). Jensen Interceptor розповіли на сайті Iconic Auctioneers.

У 2020 році авто виявили покинутим у сараї Фото: Iconic Auctioneers

Барабанник Led Zeppelin придбав Jensen Interceptor 18 березня 1972 року та зареєстрував на свою фірму John Bonham Enterprises Ltd, що підтверджується документами. Після смерті Джона Бонема в 1980 році авто пропало на 40 років.

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Лише у 2020 році купе Jensen Interceptor виявили покинутим й старому сараї. Реставрація авто тривала три роки і коштувала 83 000 фунтів стерлінгів ($111 000). Зараз спорткар у чудовому стані, а його пробіг за 54 роки становить 107 тис. км.

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Авто пройшло повну реставрацію Фото: Iconic Auctioneers

Усього з 1966 по 1976 рік у Великій Британії випустили лише 6408 Jensen Interceptor. Авто поєднувало в собі європейський дизайн від ательє Touring із великими американськими V8 від Chrysler потужністю до 385 сил. У лінійці навіть була інноваційна версія FF із повним приводом та ABS.

Під капотом встановлено 6,3-літровий 330-сильний V8 від Chrysler Фото: Iconic Auctioneers

Авто Джона Бонема задньопривідне та оснащене 6,3-літровою вісімкою на 330 к. с. і 3-ступінчастим автоматом. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 220 км/год.

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