Простояв 40 років у сараї: на торги виставили рідкісний спорткар знаменитого рокера (фото)
У Великій Британії на аукціон виставили раритетне купе Jensen Interceptor 1972 року. Авто належало знаменитому ударнику Led Zeppelin Джону Бонему.
За авто Джона Бонема планують отримати 40-50 тис. фунтів стерлінгів ($53 400 — 66 700). Jensen Interceptor розповіли на сайті Iconic Auctioneers.
Барабанник Led Zeppelin придбав Jensen Interceptor 18 березня 1972 року та зареєстрував на свою фірму John Bonham Enterprises Ltd, що підтверджується документами. Після смерті Джона Бонема в 1980 році авто пропало на 40 років.Важливо
Лише у 2020 році купе Jensen Interceptor виявили покинутим й старому сараї. Реставрація авто тривала три роки і коштувала 83 000 фунтів стерлінгів ($111 000). Зараз спорткар у чудовому стані, а його пробіг за 54 роки становить 107 тис. км.
Усього з 1966 по 1976 рік у Великій Британії випустили лише 6408 Jensen Interceptor. Авто поєднувало в собі європейський дизайн від ательє Touring із великими американськими V8 від Chrysler потужністю до 385 сил. У лінійці навіть була інноваційна версія FF із повним приводом та ABS.
Авто Джона Бонема задньопривідне та оснащене 6,3-літровою вісімкою на 330 к. с. і 3-ступінчастим автоматом. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 220 км/год.
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