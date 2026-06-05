Єдиний у своєму роді: найдорожчий Chrysler в історії оцінили в $3 мільйони (фото)

У США на аукціон виставили кабріолет Chrysler Imperial 1932 року. За унікальне авто планують отримати до 3 мільйонів доларів.

Висока ціна Chrysler Imperial обумовлена тим, що авто існує в одному-єдиному екземплярі. Про найдорожчий Chrysler усіх часів розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Авто створили для Волтера Персі Крайслера Фото: RM Sotheby's

Кабріолет Chrysler CH Imperial Speedster створили в 1932 році спеціально для президента корпорації Волтера Персі Крайслера. Головний дизайнер Chrysler Герберт Візінгер створив для авто особливий алюмінієвий кузов із довгим капотом, невеликим лобовим склом та обтічними крилами. В оздобленні використали чимало хрому, а салон оздобили червоною шкірою.

Салон оздоблений червоною шкірою Фото: RM Sotheby's

До того ж, доопрацювали двигун Chrysler Imperial і збільшили потужність 6,3-літрової рядної вісімки до 160 сил. Авто отримало педаль запуску двигуна та автоматизоване зчеплення.

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Волтер Крайслер мало експлуатував особливе авто. Після його смерті в 1940 році Chrysler Imperial успадкував син Волтер Крайслер-молодший і зберігав його до 1965 року.

Спорткар оснастили 160-сильною рядною вісімкою Фото: RM Sotheby's

Після цього авто зберігалося в приватних колекціях і кілька разів проходило реставрацію. Нинішні власники, подружжя Сем та Емілі Манн, придбали Chrysler Imperial у 1989 році. Кабріолет неодноразово вигравав нагороди на шоу ретроавто.

Між іншим, на торги виставили ще один знаковий автомобіль з колекції Сема та Емілі Манн — ексклюзивний Duesenberg зірки "Віднесених вітром" Кларка Гейбла. Його оцінили і 8 мільйонів доларів.

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