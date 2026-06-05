Единственный в своем роде: самый дорогой Chrysler в истории оценили в $3 миллиона (фото)

В США на аукцион выставили кабриолет Chrysler Imperial 1932 года. За уникальное авто планируют получить до 3 миллионов долларов.

Высокая цена Chrysler Imperial обусловлена тем, что авто существует в одном-единственном экземпляре. О самом дорогом Chrysler всех времен рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Авто создали для Уолтера Перси Крайслера Фото: RM Sotheby's

Кабриолет Chrysler CH Imperial Speedster создали в 1932 году специально для президента корпорации Уолтера Перси Крайслера. Главный дизайнер Chrysler Герберт Визингер создал для авто особый алюминиевый кузов с длинным капотом, небольшим лобовым стеклом и обтекаемыми крыльями. В отделке использовали немало хрома, а салон украсили красной кожей.

Салон отделан красной кожей Фото: RM Sotheby's

К тому же, доработали двигатель Chrysler Imperial и увеличили мощность 6,3-литровой рядной восьмерки до 160 сил. Авто получило педаль запуска двигателя и автоматизированное сцепление.

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Уолтер Крайслер мало эксплуатировал особенное авто. После его смерти в 1940 году Chrysler Imperial унаследовал сын Уолтер Крайслер-младший и хранил его до 1965 года.

Спорткар оснастили 160-сильной рядной восьмеркой Фото: RM Sotheby's

После этого авто хранилось в частных коллекциях и несколько раз проходило реставрацию. Нынешние владельцы, супруги Сэм и Эмили Манн, приобрели Chrysler Imperial в 1989 году. Кабриолет неоднократно выигрывал награды на шоу ретроавто.

Между прочим, на торги выставили еще один знаковый автомобиль из коллекции Сэма и Эмили Манн — эксклюзивный Duesenberg звезды "Унесенных ветром" Кларка Гейбла. Его оценили и 8 миллионов долларов.

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