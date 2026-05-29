Элегантный эксклюзив: старый 73-летний Chrysler оценили в миллион долларов (фото)

В США на аукцион выставили купе Chrysler Special 1953 года. За раритетное авто планируют получить до миллиона долларов.

Высокая цена Chrysler Special обусловлена тем, что это одна из самых редких моделей за всю историю американского бренда. О ней рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Всего выпустили только 18 роскошных купе Chrysler Special. В свое время это была эксклюзивная имиджевая модель.

Элегантный кузов авто изготавливали в ателье Ghia Фото: RM Sotheby's

Chrysler Special — серийная версия концептов D'Elegance, Thomas Special и GS-1. Его внешность разработал шеф-дизайнер Chrysler Вирджил Экснер, а изготавливало кузова итальянское ателье Ghia.

Купе Chrysler Special by Ghia отличается элегантным дизайном с плавными обводами кузова, изогнутой крышей и килями на задних крыльях. Его салон отделан кожей. Снаружи и внутри активно использовался хром.

Автомобиль прошел полную реставрацию Фото: RM Sotheby's

В основе авто лежит укороченная платформа Chrysler New Yorker 1952 года. Купе оснащено 5,4-литровым 180-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Конкретно это авто — самый первый выпущенный Chrysler Special. Его изначально продали владельцу из Швейцарии, но тот со временем забросил машину и в 1970 году ее обнаружили в сарае.

Под капотом установлен 5,4-литровый V8 Hemi Фото: RM Sotheby's

Позже Chrysler Special by Ghia хранился в коллекции в Германии, а в 2017 году прошел реставрацию. С 2024 года авто находится в США.

