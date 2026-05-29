Елегантний ексклюзив: старий 73-річний Chrysler оцінили в мільйон доларів (фото)

У США на аукціон виставили купе Chrysler Special 1953 року. За раритетне авто планують отримати до мільйона доларів.

Висока ціна Chrysler Special обумовлена тим, що це одна із найбільш рідкісних моделей за всю історію американського бренду. Про неї розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Усього випустили тільки 18 розкішних купе Chrysler Special. Свого часу це була ексклюзивна іміджева модель.

Елегантний кузов авто виготовляли в ательє Ghia Фото: RM Sotheby's

Chrysler Special – серійна версія концептів D’Elegance, Thomas Special і GS-1. Його зовнішність розробив шеф-дизайнер Chrysler Вірджил Екснер, а виготовляло кузови італійське ательє Ghia.

Купе Chrysler Special by Ghia вирізняється елегантним дизайном із плавними обводами кузова, вигнутим дахом і кілями на задніх крилах. Його салон оздоблений шкірою. Зовні та всередині активно використовували хром.

Автомобіль пройшов повну реставрацію Фото: RM Sotheby's

В основі авто лежить вкорочена платформа Chrysler New Yorker 1952 року. Купе оснащене 5,4-літровим 180-сильним V8 та 4-ступінчастою автоматичною КПП.

Конкретно це авто – найперший випущений Chrysler Special. Його спочатку продали власнику зі Швейцарії, але той із часом занедбав машину і в 1970 році її виявили в сараї.

Під капотом встановлено 5,4-літровий V8 Hemi Фото: RM Sotheby's

Пізніше Chrysler Special by Ghia зберігали у колекції в Німеччині, а в 2017 році він пройшов реставрацію. Із 2024 року авто перебуває у США.

