Потужний раритет: старий 57-річний Chevrolet пішов із молотка за $1,4 мільйона (фото)

У США на аукціоні продали купе Chevrolet Camaro 1969 року. За спорткар заплатити 1,43 мільйона доларів, тобто це один із найдорожчих екземплярів моделі за всю її історію.

Висока ціна Chevrolet Camaro обумовлена тим, що з молотка пішов дуже рідкісний заряджений варіант ZL1. Про раритет розповіли на сайті аукціону Mecum.

Спорткар створили для драгрейсингу Фото: Mecum

Випустили всього 69 купе Chevrolet Camaro ZL1 першого покоління. Заряджений варіант створили спеціально для драгрейсингу.

Головна відмінність Chevrolet Camaro ZL1 ховається під капотом – там встановлено величезний 7,0-літровий V8 потужністю 430 к. с. Ці двигуни збирали вручну.

Авто пройшло повну реставрацію Фото: Mecum

Розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а ¼ милі (402 м) з місця автомобіль долає за 13,1 с. Крім того, спорткар отримав самоблокувальний диференціал, передні дискові гальма, задній спойлер та спортивні сидіння.

Відео дня

Важливо

Несправжня легенда: підроблений Bentley 1930 року оцінили в $600 000 (фото)

Конкретно це купе Chevrolet Camaro ZL1 1969 року – друге в серії. Його оснастили 3-ступінчастою автоматичною КПП.

Під капотом встановлено 7,0-літровий 430-сильний V8 Фото: Mecum

Chevrolet Camaro ZL1 повністю комплектний, а його пробіг становить усього 29 тис. км. Збережено всю оригінальну документацію. Спорткар пройшов реставрацію та не раз отримував нагороди на шоу ретроавто.

Між іншим, на цьому ж аукціоні за 18 мільйонів доларів продали рідкісний суперкар Ferrari 1963 року.

Також Фокус писав, що на торги виставили перше у світі реактивне авто 1960 року, яке розвиває 570 км/год.