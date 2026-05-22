Розвиває понад 550 км/год: перше реактивне авто 1960 року продають за ціною BMW X3 (фото)

У США на аукціоні продаватимуть унікальний болід Flying Caduceus 1960 року. Це перше у світі гоночне авто з реактивним двигуном.

Реактивне авто існує в одному-єдиному екземплярі. Орієнтовна ціна Flying Caduceus відносно невисока – приблизно 70-90 тис. доларів, тобто на рівні BMW X3. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому Bonhams.

Болід Flying Caduceus — творіння вченого-фізика з Лос-Анджелеса Нейтана Остіча, який захоплювався перегонами. У нього народилася ідея створити реактивне авто, аби побити світовий рекорд швидкості.

Авто оснащене двигуном від стратегічного бомбардувальника Фото: bonhams.com

Авто назвали Flying Caduceus ("Летючий Кадуцей") — на честь жезла давньоримського бога Меркурія. Нейтан Остіч зміг дістати турбореактивний двигун General Electric J47-19 від стратегічного бомбардувальника B-36D Peacemaker. Його потужність становить 6930 к. с., чого в теорії мало вистачити, аби розвинути 800 км/год.

Для боліда створили витягнутий стріловидний кузов зі сталі та алюмінію з відкритими колесами і кілем. Flying Caduceus зовні нагадує ракету.

Болід назвали на честь кадуцея — жезла давньоримського бога Меркурія Фото: bonhams.com

Авто отримало незалежну підвіску всіх коліс та спеціально створені шини Firestone. Зупиняють його не лише дискові гальма діаметром 356 мм, а й парашут.

Реактивне авто Flying Caduceus у продовж 1960-1963 років кілька разів намагалося побити світовий рекорд швидкості, проте змогло розвинути лише 579 км/год. Бензинові моделі тоді вже були швидшими. Лише з середини 60-х інші авто з реактивними двигунами почали ставити рекорди.

Реактивний болід тривалий час був музейним експонатом Фото: bonhams.com

Болід Flying Caduceus із часом став експонатом автомузею в місті Рино. Зараз він розпродає частину своєї колекції. Перше реактивне авто в непоганому стані, проте його двигун знятий і експонується окремо — саме через це ціна невисока.

