Развивает более 550 км/ч: первое реактивное авто 1960 года продают по цене BMW X3 (фото)

В США на аукционе будут продавать уникальный болид Flying Caduceus 1960 года. Это первое в мире гоночное авто с реактивным двигателем.

Реактивное авто существует в одном-единственном экземпляре. Ориентировочная цена Flying Caduceus относительно невысокая — примерно 70-90 тыс. долларов, то есть на уровне BMW X3. Об авто рассказали на сайте аукционного дома Bonhams.

Болид Flying Caduceus — творение ученого-физика из Лос-Анджелеса Нейтана Остича, который увлекался гонками. У него родилась идея создать реактивное авто, чтобы побить мировой рекорд скорости.

Авто оснащено двигателем от стратегического бомбардировщика Фото: bonhams.com

Авто назвали Flying Caduceus ("Летающий Кадуцей") — в честь жезла древнеримского бога Меркурия. Нейтан Остич смог достать турбореактивный двигатель General Electric J47-19 от стратегического бомбардировщика B-36D Peacemaker. Его мощность составляет 6930 л. с., чего в теории должно было хватить, чтобы развить 800 км/ч.

Для болида создали вытянутый стреловидный кузов из стали и алюминия с открытыми колесами и килем. Flying Caduceus внешне напоминает ракету.

Авто получило независимую подвеску всех колес и специально созданные шины Firestone. Останавливают его не только дисковые тормоза диаметром 356 мм, но и парашют.

Реактивное авто Flying Caduceus в течение 1960-1963 годов несколько раз пыталось побить мировой рекорд скорости, однако смогло развить лишь 579 км/ч. Бензиновые модели тогда уже были быстрее. Только с середины 60-х другие авто с реактивными двигателями начали ставить рекорды.

Болид Flying Caduceus со временем стал экспонатом автомузея в городе Рино. Сейчас он распродает часть своей коллекции. Первое реактивное авто в неплохом состоянии, однако его двигатель снят и экспонируется отдельно — именно поэтому цена невысокая.

Между прочим, недавно Audi воссоздала рекордный болид 1935 года с двигателем V16, который способен развить более 320 км/ч.

