Яскравий, швидкий, електричний: тест-драйв нового спорткара MG Cyberster

Новий MG Cyberster — найяскравіший електрокар, офіційно представлений на українському ринку. Фокус випробував кабріолет та оцінив стильну спортивну модель.

Британський бренд MG, прославився, передусім, недорогими спортивними авто. Переважна більшість із них були кабріолетами чи родстерами – MG T-Type, MG A, MG B.

Кабріолет вирізняється класичним стрімким дизайном Фото: Тарас Брязгунов

Коли почалося відродження MG під крилом концерну SAIC, то обрали іншу стратегію і зробили ставку на доступні мейнстрімові моделі – хетчбеки, седани, кросовери. Утім, про спадщину та традиції в MG не забувають і до свого 100-річчя марка повернулася до витоків – з’явився кабріолет Cyberster. Це спорткар нової ери, адже він електричний.

Сучасна класика – дизайн MG Cyberster

Новий MG Cyberster притягує до себе погляди оточуючих як магніт. Якщо хочете уваги – то ця машина однозначно для вас, на ній точно не вийде бути непоміченим.

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MG Cyberster крупніший за класичні родстери Фото: Тарас Брязгунов

Широке і низьке авто приваблює елегантним стрімким дизайном та має класичні пропорції з довгим капотом та короткою загостреною задньою частиною. Виражений "ніс" поєднується з краплевидними фарами.

Стандартними є 20-дюймові диски та обвіс, причому пороги прикрашені написами 100th Anniversary ("100-річний ювілей"). У кришку багажника інтегрований спойлер, а оригінальні ліхтарі виконані у вигляді стрілок.

У кришку багажника інтегрований спойлер Фото: Тарас Брязгунов

Утім, звісно ж, найяскравіша деталь MG Cyberster – його двері типу "крила метелика", які підіймаються догори. Вони отримали електропривід із кнопками як на самих дверях, так і на центральній панелі у салоні.

Електроприводом оснащений і м’який дах: він складається за 15 секунд на швидкості до 50 км/год. Також встановлені дуги безпеки та дефлектор, який захищає від вітру.

М'який дах складається за 15 секунд Фото: Тарас Брязгунов

Cyberster більший, аніж класичні компактні родстери MG. Електрокар важко зробити компактним, адже потрібне місце для батареї.

Розміри MG Cyberster 2026:

довжина – 4535 мм;

ширина – 1913 мм;

висота – 1329 мм;

колісна база – 2690 мм;

маса – 1985 кг.

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Царство екранів – салон MG Cyberster

Двері MG Cyberster не лише мають ефектний вигляд, а й полегшують посадку в низьке авто. У внутрішньому оздобленні використали екошкіру та алькантару, а педалі прикрасили металевими накладками. Обід керма скошений знизу, а вигнута передня панель створює ефект кокпіту та одразу дає зрозуміти, що авто орієнтоване, у першу чергу, на водія.

Салон нагадує кокпіт гоночного авто Фото: Тарас Брязгунов

Якщо дизайн MG Cyberster класичний, то у салоні переважає хай-тек. Тут встановили одразу чотири дисплеї. Центральний 10,25-дюймовий екран відвели для панелі приладів, лівий 7-дюймовий – для мультимедіа, а правий (також на 7 дюймів) – для висвітлення параметрів електричної установки.

Окремий тачскрін відповідає за налаштування клімату. На центральній панелі встановлені сенсорні кнопки та блок клавіш трансмісії.

У салоні встановили чотири дисплеї Фото: Тарас Брязгунов На правий екран виводяться показники електричної установки Фото: Тарас Брязгунов Лівий тачскрін відвели для мультимедіа Фото: Тарас Брязгунов Окремий тачскрін замінив перемикачі клімату Фото: Тарас Брязгунов

Ковшеподібні сидіння добре утримують спину, але при цьому комфортабельні. Вони оснащені електроприводом із пам’яттю налаштувань, а от кермова колонка регулюється вручну. Посадка у MG Cyberster, звісно, низька, але не надто – варто враховувати, що в днищі встановлено батарею.

Крісла розділені високою консоллю з підсклянниками і боксом у підлокітнику з USB-портами. Взагалі, новий MG Cyberster – на диво практичний спорткар, адже і бардачок у нього місткий, і ніші для дрібних речей передбачені, і кишені у дверях є (вони закриваються, аби з них нічого не вилетіло, коли двері піднімаються).

Крісла мають гарну бокову підтримку і при цьому комфортабельні Фото: Тарас Брязгунов

А ще за кріслами є чимала ніша, куди помістяться навіть рюкзаки. Багажник MG Cyberster теж доволі місткий – 245 л незалежно від того, піднятий дах чи складений.

Комплектація MG Cyberster

Електромобіль MG Cyberster в Україні наразі пропонують в топовому варіанті GT із безключовим доступом, двозонним клімат-контролем, датчиками дощу і світла, електропакетом, навігацією, акустикою Bose з 8 динаміками, підігрівом сидінь та керма.

Об'єм багажника MG Cyberster становить 245 л Фото: Тарас Брязгунов

Встановлено і комплекс MG Pilot – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

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Динаміка як у суперкарів

Кабріолет MG Cyberster GT оснащений двомоторною повнопривідною установкою на 510 к. с. і є найпотужнішою серійною моделлю за всю історію марки. Також існує 340-сильний задньопривідний варіант спорткара.

Електромобіль стартує до сотні 3,2 с Фото: Тарас Брязгунов

Свій потенціал електромобіль MG Cyberster найкраще реалізує у режимі Super Sport. Фактично одразу доступні чималі 725 Н∙м крутного моменту, що забезпечує фантастичний старт. Коли авто зривається з місця, то водія і пасажира буквально вдавлює в сидіння, а вітер швидко скуйовджує волосся.

Новий MG Cyberster демонструє феноменальну динаміку на рівні значно дорожчих суперкарів – 3,2 с до 100 км/год. Після першої сотні родстер продовжує легкий і невимушений розгін далі. Максимальна швидкість обмежена на 208 км/год.

Запас ходу MG Cyberster

Батарея ємністю 77 кВт∙год забезпечує паспортний запас ходу 443 км і ця цифра, в принципі, реалістична. Звісно, різкі старти швидко зменшують заряд, але навіть із урахуванням цього витрата енергії під час тесту склала приблизно 17 кВт∙год на 100 км. Неважко підрахувати, що з таким показником теоретичний запас ходу складе 452 км.

Відсіків для дрібних речей усередині вистачає Фото: Тарас Брязгунов Бардачок MG Cyberster доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов Кишені у дверях закриваються Фото: Тарас Брязгунов За сидіннями є ніша для багажу Фото: Тарас Брязгунов

А от потужність зарядки (порт CCS2) не надто велика – максимум 144 кВт. Зарядити електромобіль MG Cyberster на 80% можна за 38 хвилин.

Керованість MG Cyberster

Якщо динаміка MG Cyberster мене вразила, то налаштування ходової стали сюрпризом. Річ у тім, що це не король звивистих трас, а комфортабельний круїзер – швидше, аналог Mercedes SL, аніж Mazda MX-5.

Кабріолету чудово даються не лише старти зі світлофора, а й спокійні неспішні поїздки міськими вулицями, адже його підвіска значно м’якша, ніж очікуєш від подібних автомобілів.

Ходова MG Cyberster налаштована на комофортну їзду Фото: Тарас Брязгунов

У швидкісних віражах іноді відчувається недостатня повертаємість – дають про себе знати маса авто та повнопривідне компонування. Зате завдяки батареї у днищі центр ваги низький і крени в поворотах мінімальні.

Зчеплення з дорогою чудове, а кермо точне і стає важчим у режимі Super Sport. Гальма ефективні та інформативні, вони впевнено сповільнюють авто, а система рекуперації добре налаштована і може змінювати свою інтенсивність. Також варто відзначити, що піднятий дах забезпечує пристойну шумоізоляцію, як для кабріолета.

Ліхтарі MG Cyberster нагадують стрілки Фото: Тарас Брязгунов Стандартними є 20-дюймові диски Фото: Тарас Брязгунов Авто присвятили 100-річчю MG Фото: Тарас Брязгунов Швидка зарядка на 80% займає 38 хвилин Фото: Тарас Брязгунов

Ціна MG Cyberster

Новий MG Cyberster в Україні коштує 2 989 068 гривень. Це чимало, проте усі моделі з аналогічною динамікою в рази дорожчі. До того ж, навіть менш потужні бензинові кабріолети на нашому ринку зазвичай не дешевші.

Вердикт Фокусу

Електромобіль MG Cyberster – яскраве авто вихідного дня, яке вражає не лише дизайном, а й динамічними характеристиками. Це одна з тих моделей, які обирають не так розумом, як серцем. Лише не варто сприймати його, як трековий спорткар із відточеною керованістю – у нього все ж інший характер.

Плюси MG Cyberster:

яскравий дизайн;

чудова динаміка.

Мінуси MG Cyberster:

повільна зарядка.

Технічні характеристики MG Cyberster 2026

Тип двигуна електричний (2) Потужність двигуна, к. с. 510 Обертальний момент, Нм 725 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід повний Запас ходу, км 443 Макс. швидкість, км/год 208 Розгін 0–100 км/год, с 3,2 Ємність батареї, кВт∙год 77

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