Яркий, быстрый, электрический: тест-драйв нового спорткара MG Cyberster

Новый MG Cyberster — самый яркий электромобиль, официально представленный на украинском рынке. Фокус протестировал кабриолет и оценил стильную спортивную модель.

Британский бренд MG прославился, прежде всего, недорогими спортивными авто. Подавляющее большинство из них были кабриолетами или родстерами — MG T-Type, Midget, MG A, MG B.

Кабриолет отличается классическим стремительным дизайном Фото: Тарас Брязгунов

Когда началось возрождение MG под крылом концерна SAIC, была выбрана иная стратегия, и ставка была сделана на доступные мейнстримные модели — хэтчбеки, седаны, кроссоверы. Впрочем, о наследии и традициях в MG не забывают, и к своему 100-летию марка вернулась к истокам — появился кабриолет Cyberster. Это спорткар новой эры, ведь он электрический.

Современная классика — дизайн MG Cyberster

Новый MG Cyberster притягивает к себе взгляды окружающих, как магнит. Если вы хотите привлечь к себе внимание — то эта машина однозначно для вас, на ней точно не удастся остаться незамеченным.

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В крышку багажника встроен спойлер Фото: Тарас Брязгунов

Широкий и низкий автомобиль привлекает элегантным стремительным дизайном и отличается классическими пропорциями с длинным капотом и короткой заостренной задней частью. Выраженный "нос" гармонично сочетается с каплевидными фарами.

В стандартную комплектацию входят 20-дюймовые диски и обвес, причем пороги украшены надписями "100th Anniversary" ("100-летний юбилей"). В крышку багажника встроен спойлер, а оригинальные фонари выполнены в виде стрелок.

MG Cyberster крупнее классических родстеров Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, конечно же, самая яркая деталь MG Cyberster — его двери типа "крылья бабочки", которые поднимаются вверх. Они оснащены электроприводом с кнопками как на самих дверях, так и на центральной панели в салоне.

Электроприводом оснащена и мягкая крыша: она складывается за 15 секунд на скорости до 50 км/ч. Также установлены дуги безопасности и дефлектор, защищающий от ветра.

Мягкая крыша складывается за 15 секунд Фото: Тарас Брязгунов

Cyberster больше, чем классические компактные родстеры MG. Электромобиль сложно сделать компактным, ведь для батареи нужно место.

Размеры MG Cyberster 2026:

длина — 4535 мм;

ширина – 1913 мм;

высота – 1329 мм;

колесная база – 2690 мм;

масса – 1985 кг.

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Царство экранов — салон MG Cyberster

Двери MG Cyberster не только выглядят эффектно, но и облегчают посадку в автомобиль с низкой посадкой. В отделке салона использованы экокожа и алькантара, а педали украшены металлическими накладками. Обод рулевого колеса скошен снизу, а изогнутая передняя панель создает эффект кокпита и сразу дает понять, что автомобиль ориентирован, в первую очередь, на водителя.

Салон напоминает кокпит гоночного автомобиля Фото: Тарас Брязгунов

Если дизайн MG Cyberster классический, то в салоне преобладает стиль хай-тек. Здесь установлено сразу четыре дисплея. Центральный 10,25-дюймовый экран отведен для приборной панели, левый 7-дюймовый — для мультимедиа, а правый (также 7 дюймов) — для отображения параметров электрической системы.

Отдельный сенсорный экран отвечает за настройку климат-контроля. На центральной панели расположены сенсорные кнопки и блок клавиш трансмиссии.

В салоне установили четыре дисплея Фото: Тарас Брязгунов На правый экран выводятся показатели электрической установки Фото: Тарас Брязгунов Левый тачскрин отведен для мультимедиа Фото: Тарас Брязгунов Отдельный сенсорный экран заменил переключатели климат-контроля Фото: Тарас Брязгунов

Ковшообразные сиденья хорошо поддерживают спину, но при этом удобны. Они оснащены электроприводом с памятью настроек, а вот рулевая колонка регулируется вручную. Посадка в MG Cyberster, конечно, низкая, но не слишком — стоит учитывать, что в днище установлена батарея.

Сиденья разделены высокой консолью с подстаканниками и отсеком в подлокотнике с USB-портами. В целом, новый MG Cyberster — на удивление практичный спорткар: у него не только вместительный бардачок, но и предусмотрены ниши для мелких вещей, а также есть карманы в дверях (они закрываются, чтобы из них ничего не выпало при подъеме дверей).

Кресла обеспечивают хорошую боковую поддержку и при этом удобны Фото: Тарас Брязгунов

А еще за сиденьями есть довольно просторная ниша, в которую поместятся даже рюкзаки. Багажник MG Cyberster тоже довольно вместительный — 245 л, независимо от того, поднята ли крыша или сложена.

Комплектация MG Cyberster

Электромобиль MG Cyberster в Украине в настоящее время предлагается в топовой комплектации GT с бесключевым доступом, двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и света, электропакетом, навигацией, акустической системой Bose с 8 динамиками, подогревом сидений и рулевого колеса.

Объем багажника MG Cyberster составляет 245 л Фото: Тарас Брязгунов

Также установлен комплекс MG Pilot — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, система удержания в полосе движения, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

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Динамика, как у суперкаров

Кабриолет MG Cyberster GT оснащен двухмоторной полноприводной силовой установкой мощностью 510 к. с. и является самой мощной серийной моделью за всю историю марки. Также существует 340-сильный заднеприводной вариант спорткара.

Электромобиль разгоняется до сотни за 3,2 с Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль MG Cyberster лучше всего раскрывает свой потенциал в режиме Super Sport. Практически сразу становится доступен внушительный крутящий момент в 725 Н∙м, что обеспечивает фантастический старт. Когда автомобиль рванет с места, водителя и пассажира буквально вдавливает в сиденья, а ветер быстро взъерошивает волосы.

Новый MG Cyberster демонстрирует феноменальную динамику, сопоставимую с гораздо более дорогими суперкарами — 3,2 с до 100 км/ч. После первой сотни родстер продолжает легко и непринужденно набирать скорость. Максимальная скорость ограничена на отметке 208 км/ч.

Запас хода MG Cyberster

Батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает заявленный запас хода в 443 км, и эта цифра, в принципе, реалистична. Конечно, резкие старты быстро уменьшают заряд, но даже с учетом этого расход энергии во время теста составил примерно 17 кВт∙ч на 100 км. Нетрудно подсчитать, что с таким показателем теоретический запас хода составит 452 км.

Внутри достаточно отделений для мелких вещей Фото: Тарас Брязгунов Бардачок MG Cyberster довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов Карманы в дверях закрываются Фото: Тарас Брязгунов За сиденьями находится ниша для багажа Фото: Тарас Брязгунов

А вот мощность зарядки (порт CCS2) не слишком велика — максимум 144 кВт. Зарядить электромобиль MG Cyberster до 80 % можно за 38 минут.

Управляемость MG Cyberster

Если динамика MG Cyberster меня поразила, то настройки ходовой части стали сюрпризом. Дело в том, что это не король извилистых трасс, а комфортабельный круизер — скорее аналог Mercedes SL, чем Mazda MX-5.

Кабриолету отлично удаются не только старты со светофора, но и спокойные, неспешные поездки по городским улицам, ведь его подвеска значительно мягче, чем можно было бы ожидать от подобных автомобилей.

Ходовая часть MG Cyberster настроена на комфортную езду Фото: Тарас Брязгунов

В быстрых поворотах иногда ощущается недостаточная маневренность — сказываются масса автомобиля и полноприводная компоновка. Зато благодаря батарее, расположенной в днище, центр тяжести низкий, и крены в поворотах минимальны.

Сцепление с дорогой превосходное, а рулевое управление точное и становится более тяжелым в режиме Super Sport. Тормоза эффективны и отзывчивы, они уверенно замедляют автомобиль, а система рекуперации хорошо настроена и может изменять интенсивность работы. Также стоит отметить, что приподнятая крыша обеспечивает приличную шумоизоляцию, как для кабриолета.

Фонари MG Cyberster напоминают стрелки Фото: Тарас Брязгунов Стандартными являются 20-дюймовые диски Фото: Тарас Брязгунов Автомобиль был посвящен 100-летию MG Фото: Тарас Брязгунов Быстрая зарядка до 80 % занимает 38 минут Фото: Тарас Брязгунов

Цена MG Cyberster

Новый MG Cyberster в Украине стоит 2 989 068 гривен. Это немало, однако все модели с аналогичными ходовыми качествами в разы дороже. К тому же даже менее мощные бензиновые кабриолеты на нашем рынке, как правило, не дешевле.

Вердикт Фокуса

Электромобиль MG Cyberster — яркая машина для выходных, которая впечатляет не только дизайном, но и динамическими характеристиками. Это одна из тех моделей, которые выбирают не столько разумом, сколько сердцем. Только не стоит воспринимать его как трековый спорткар с отточенной управляемостью — у него все же другой характер.

Преимущества MG Cyberster:

яркий дизайн;

превосходная динамика.

Недостатки MG Cyberster:

медленная зарядка.

Технические характеристики MG Cyberster 2026

Тип двигателя электрический (2) Мощность двигателя, л. с. 510 Крутящий момент, Нм 725 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод полный Запас хода, км 443 Макс. скорость, км/ч 208 Разгон 0–100 км/ч, с 3,2 Емкость батареи, кВт∙ч 77

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