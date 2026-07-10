Яркий, быстрый, электрический: тест-драйв нового спорткара MG Cyberster
Новый MG Cyberster — самый яркий электромобиль, официально представленный на украинском рынке. Фокус протестировал кабриолет и оценил стильную спортивную модель.
Британский бренд MG прославился, прежде всего, недорогими спортивными авто. Подавляющее большинство из них были кабриолетами или родстерами — MG T-Type, Midget, MG A, MG B.
Когда началось возрождение MG под крылом концерна SAIC, была выбрана иная стратегия, и ставка была сделана на доступные мейнстримные модели — хэтчбеки, седаны, кроссоверы. Впрочем, о наследии и традициях в MG не забывают, и к своему 100-летию марка вернулась к истокам — появился кабриолет Cyberster. Это спорткар новой эры, ведь он электрический.
Современная классика — дизайн MG Cyberster
Новый MG Cyberster притягивает к себе взгляды окружающих, как магнит. Если вы хотите привлечь к себе внимание — то эта машина однозначно для вас, на ней точно не удастся остаться незамеченным.
Широкий и низкий автомобиль привлекает элегантным стремительным дизайном и отличается классическими пропорциями с длинным капотом и короткой заостренной задней частью. Выраженный "нос" гармонично сочетается с каплевидными фарами.
В стандартную комплектацию входят 20-дюймовые диски и обвес, причем пороги украшены надписями "100th Anniversary" ("100-летний юбилей"). В крышку багажника встроен спойлер, а оригинальные фонари выполнены в виде стрелок.
Впрочем, конечно же, самая яркая деталь MG Cyberster — его двери типа "крылья бабочки", которые поднимаются вверх. Они оснащены электроприводом с кнопками как на самих дверях, так и на центральной панели в салоне.
Электроприводом оснащена и мягкая крыша: она складывается за 15 секунд на скорости до 50 км/ч. Также установлены дуги безопасности и дефлектор, защищающий от ветра.
Cyberster больше, чем классические компактные родстеры MG. Электромобиль сложно сделать компактным, ведь для батареи нужно место.
Размеры MG Cyberster 2026:
- длина — 4535 мм;
- ширина – 1913 мм;
- высота – 1329 мм;
- колесная база – 2690 мм;
- масса – 1985 кг.
Царство экранов — салон MG Cyberster
Двери MG Cyberster не только выглядят эффектно, но и облегчают посадку в автомобиль с низкой посадкой. В отделке салона использованы экокожа и алькантара, а педали украшены металлическими накладками. Обод рулевого колеса скошен снизу, а изогнутая передняя панель создает эффект кокпита и сразу дает понять, что автомобиль ориентирован, в первую очередь, на водителя.
Если дизайн MG Cyberster классический, то в салоне преобладает стиль хай-тек. Здесь установлено сразу четыре дисплея. Центральный 10,25-дюймовый экран отведен для приборной панели, левый 7-дюймовый — для мультимедиа, а правый (также 7 дюймов) — для отображения параметров электрической системы.
Отдельный сенсорный экран отвечает за настройку климат-контроля. На центральной панели расположены сенсорные кнопки и блок клавиш трансмиссии.
Ковшообразные сиденья хорошо поддерживают спину, но при этом удобны. Они оснащены электроприводом с памятью настроек, а вот рулевая колонка регулируется вручную. Посадка в MG Cyberster, конечно, низкая, но не слишком — стоит учитывать, что в днище установлена батарея.
Сиденья разделены высокой консолью с подстаканниками и отсеком в подлокотнике с USB-портами. В целом, новый MG Cyberster — на удивление практичный спорткар: у него не только вместительный бардачок, но и предусмотрены ниши для мелких вещей, а также есть карманы в дверях (они закрываются, чтобы из них ничего не выпало при подъеме дверей).
А еще за сиденьями есть довольно просторная ниша, в которую поместятся даже рюкзаки. Багажник MG Cyberster тоже довольно вместительный — 245 л, независимо от того, поднята ли крыша или сложена.
Комплектация MG Cyberster
Электромобиль MG Cyberster в Украине в настоящее время предлагается в топовой комплектации GT с бесключевым доступом, двухзонным климат-контролем, датчиками дождя и света, электропакетом, навигацией, акустической системой Bose с 8 динамиками, подогревом сидений и рулевого колеса.
Также установлен комплекс MG Pilot — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, система удержания в полосе движения, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.Важно
Динамика, как у суперкаров
Кабриолет MG Cyberster GT оснащен двухмоторной полноприводной силовой установкой мощностью 510 к. с. и является самой мощной серийной моделью за всю историю марки. Также существует 340-сильный заднеприводной вариант спорткара.
Электромобиль MG Cyberster лучше всего раскрывает свой потенциал в режиме Super Sport. Практически сразу становится доступен внушительный крутящий момент в 725 Н∙м, что обеспечивает фантастический старт. Когда автомобиль рванет с места, водителя и пассажира буквально вдавливает в сиденья, а ветер быстро взъерошивает волосы.
Новый MG Cyberster демонстрирует феноменальную динамику, сопоставимую с гораздо более дорогими суперкарами — 3,2 с до 100 км/ч. После первой сотни родстер продолжает легко и непринужденно набирать скорость. Максимальная скорость ограничена на отметке 208 км/ч.
Запас хода MG Cyberster
Батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает заявленный запас хода в 443 км, и эта цифра, в принципе, реалистична. Конечно, резкие старты быстро уменьшают заряд, но даже с учетом этого расход энергии во время теста составил примерно 17 кВт∙ч на 100 км. Нетрудно подсчитать, что с таким показателем теоретический запас хода составит 452 км.
А вот мощность зарядки (порт CCS2) не слишком велика — максимум 144 кВт. Зарядить электромобиль MG Cyberster до 80 % можно за 38 минут.
Управляемость MG Cyberster
Если динамика MG Cyberster меня поразила, то настройки ходовой части стали сюрпризом. Дело в том, что это не король извилистых трасс, а комфортабельный круизер — скорее аналог Mercedes SL, чем Mazda MX-5.
Кабриолету отлично удаются не только старты со светофора, но и спокойные, неспешные поездки по городским улицам, ведь его подвеска значительно мягче, чем можно было бы ожидать от подобных автомобилей.
В быстрых поворотах иногда ощущается недостаточная маневренность — сказываются масса автомобиля и полноприводная компоновка. Зато благодаря батарее, расположенной в днище, центр тяжести низкий, и крены в поворотах минимальны.
Сцепление с дорогой превосходное, а рулевое управление точное и становится более тяжелым в режиме Super Sport. Тормоза эффективны и отзывчивы, они уверенно замедляют автомобиль, а система рекуперации хорошо настроена и может изменять интенсивность работы. Также стоит отметить, что приподнятая крыша обеспечивает приличную шумоизоляцию, как для кабриолета.
Цена MG Cyberster
Новый MG Cyberster в Украине стоит 2 989 068 гривен. Это немало, однако все модели с аналогичными ходовыми качествами в разы дороже. К тому же даже менее мощные бензиновые кабриолеты на нашем рынке, как правило, не дешевле.
Вердикт Фокуса
Электромобиль MG Cyberster — яркая машина для выходных, которая впечатляет не только дизайном, но и динамическими характеристиками. Это одна из тех моделей, которые выбирают не столько разумом, сколько сердцем. Только не стоит воспринимать его как трековый спорткар с отточенной управляемостью — у него все же другой характер.
Преимущества MG Cyberster:
- яркий дизайн;
- превосходная динамика.
Недостатки MG Cyberster:
- медленная зарядка.
Технические характеристики MG Cyberster 2026
|Тип двигателя
|электрический (2)
|Мощность двигателя, л. с.
|510
|Крутящий момент, Нм
|725
|Коробка передач
|1-ступенчатый редуктор
|Привод
|полный
|Запас хода, км
|443
|Макс. скорость, км/ч
|208
|Разгон 0–100 км/ч, с
|3,2
|Емкость батареи, кВт∙ч
|77