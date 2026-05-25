Шик по-скандинавски: тест-драйв нового электромобиля Volvo ES90

Новый Volvo ES90 — флагманский электрокар марки. Фокус испытал необычное авто бизнес класса и проверил его реальный запас хода и приспособленность к украинским дорогам.

Спрос на электромобили в Украине возвращается — за март их продажи взлетели сразу на 49%. Даже после отмены льгот при растаможке на украинском рынке официально появляются новые электрические модели. Среди них есть и довольно нестандартные электрокары — такие, как новый Volvo ES90.

Фирменные Т-образные фары в Volvo сравнивают с молотом Тора Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль Volvo ES90 — новая флагманская модель шведского бренда. Стоит отметить, что это не замена Volvo S90: две модели на данный момент выпускаются параллельно да и ES90 все же дороже и роскошнее.

По-скандинавски сдержанный — дизайн Volvo ES90

Новый Volvo ES90 — довольно нетипичная модель Е-класса. С одной стороны, лифтбек отличается обтекаемым силуэтом с длинным капотом, аркообразной крышей и высокой оконной линией, а с другой — имеет на удивление высокий клиренс в 181 мм.

Электрокар отличается повышенным клиренсом в 181 мм Фото: Тарас Брязгунов

Конечно же, электрокар получил фирменные Т-образные фары, которые в Volvo сравнивают с молотом Тора. Безрамочные зеркала заднего вида дополнены камерами. Даже базовая версия оснащена 20-дюймовыми дисками, а в тестовом авто колеса даже 22-дюймовые. Сзади, в первую очередь, обращают на себя оригинальные двухуровневые фонари.

В основе лифтбека лежит платформа SPA2, то есть он является родственником электрокроссовера Volvo EX90.

Volvo ES90 — вторая модель марки на электрической платформе SPA2 Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Volvo ES90 2026:

длина — 4990 мм;

ширина — 1945 мм;

высота — 1547 мм;

колесная база — 3102 мм.

Высокотехнологичный и качественный — салон Volvo ES90

Попасть внутрь можно, просто коснувшись дверной ручки — Volvo ES90 откроется, если распознает брелок в кармане. Альтернатива — пластиковая карта, которую надо приложить к двери. Кроме того, можно настроить цифровой ключ — доступ со смартфона через NFC.

В отделке салона использовано дерево Фото: Тарас Брязгунов

В салоне Volvo ES90 доминирует лаконичный скандинавский стиль. К качеству отделки вопросов нет — экокожа сочетается с деревом, а переключатель громкости выполнен из хрусталя. Панорамная крыша в самом дорогом варианте Ultra способна менять степень тонировки.

Показания приборов выводятся на небольшой экран, который крепится к рулевой колонкой и регулируется вместе с ней. При необходимости можно вывести на дисплей карту навигации. Есть и проекция на лобовое стекло.

Цифровой щиток приборов регулируется вместе с рулевой колонкой Фото: Тарас Брязгунов Мультимедийная система создана на базе Google Фото: Тарас Брязгунов

На центральной панели установлен большой 14,5-дюймовый тачскрин портретного формата. Мультимедийная система Volvo ES90 создана на базе Google, поэтому она понятна и к ней легко привыкнуть. В частности, для навигации использованы Google Maps.

К тому же, через тачскрин регулируются немало функций. И речь идет не только о климате, аудио или подогреве сидений, но и о регулировке руля или зеркал и даже открытии бардачка.

Сам перчаточный ящик небольшой, зато бокс в центральном подлокотнике Volvo ES90 довольно вместительный и глубокий. Также есть ниши за тачскрином и в центральной консоли.

Просторный как лимузин

Удобное положение за рулем нахожу быстро. Во всех Volvo ES90 2026 передние кресла имеют электропривод с множеством настроек, а в топовом варианте Ultra им оснастили и рулевую колонку. К тому же, есть подогрев, вентиляция и массаж, обогревается и руль.

Передние кресла удобные и имеют электропривод, вентиляцию и массаж Фото: Тарас Брязгунов Задний ряд Volvo ES90 чрезвычайно просторный Фото: Тарас Брязгунов

Сиденья Volvo ES90 очень комфортабельные и дополнены удлинителями подушек. При необходимости можно усилить и боковую поддержку.

Посадка за рулем нетипично высокая, что обеспечивает хороший обзор вперед и по бокам. А вот заднее стекло небольшое, что ограничивает обзорность. Впрочем, спасают большие зеркала и камеры по кругу.

Переместимся на второй ряд. Здесь новый Volvo ES90 приятно удивляет, ведь места сзади очень много. Пространство для ног — как в лимузине, даже рослые пассажиры могут вытянуть ноги. Над головой тоже неплохой запас, а в версии Ultra еще и наклон спинки регулируется электроприводом и есть подогрев и вентиляция.

Объем багажника Volvo ES90 составляет 424 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами образуется 1427-литровый отсек с ровным полом Фото: Тарас Брязгунов Шторку багажника можно спрятать под полом Фото: Тарас Брязгунов При необходимости авто можно опустить для загрузки Фото: Тарас Брязгунов Спереди есть небольшой 22-литровый багажник Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, к услугам задних пассажиров — отдельные настройки климата (он четырехзонный во всех Volvo ES90), откидной подлокотник с подстаканниками и USB-порты.

Объем багажника составляет 424 л в обычном состоянии и 1427 л — со сложенными задними креслами (при этом образуется ровный пол). Запаски под низом нет, однако есть небольшие отсеки и крепления для шторки. Дверь багажника дополнена электроприводом в базовой версии, а еще в варианте с пневмоподвеской можно опустить авто для более удобной загрузки. Кроме того, предусмотрен небольшой 22-литровый отсек спереди, куда поместится зарядный кабель.

Комплектация Volvo ES90

Естественно, что флагманская премиальная модель должна быть богато оснащенной. Самая дорогая комплектация Ultra включает пиксельные фары, доводчики дверей, камеры кругового обзора, вентиляцию и массаж кресел, мощную акустику Bose. За доплату предлагают аудиосистему Bowers&Wilkins с качественным звучанием и особым "студийным" режимом Abbey Road.

За центральным дисплеем есть потайная ниша Фото: Тарас Брязгунов Бардачок открывается через тачскрин Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров есть свои настройки климата, подогрев и вентиляция сидений Центральная секция спинки дивана служит откидным подлокотником Фото: Тарас Брязгунов В качестве опции доступна премиальная акустика Bowers&Wilkins Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, и базовый электромобиль Volvo ES90 не то чтобы бедно оснащен — панорамная крыша, раздельный климат-контроль, камера, парктроник, адаптивный круиз-контроль, электропривод и подогрев передних сидений, датчики дождя и света.

Конечно же, новый Volvo ES90 огромное внимание уделяет безопасности. Обязательными являются 7 подушек безопасности, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, распознавания знаков и мониторинга состояния водителя. Электрокар оснащен 12 сенсорами, 8 камерами, 5 радарами и лидаром на крыше. Он умеет объезжать препятствия и сканировать перекрестки.

Довольно быстрый, но спокойный

Электромобиль Volvo ES90 вышел на украинский рынок в заднеприводном 333-сильном исполнении, но уже доступны для заказа и полноприводные версии на 456 и 680 л. с.

Начальная версия оснащена 333-сильным электромотором Фото: Тарас Брязгунов

В принципе, базовой силовой установки немаленькому авто вполне хватает. Фактически сразу доступен немалый крутящий момент в 480 Н∙м, поэтому тяги достаточно.

Электрокар довольно быстрый, но при этом спокойный. ES90 стартует до 100 км/ч за 6,6 с и продолжает непринужденный разгон дальше. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч, как и у всех Volvo.

Зарядка и запас хода Volvo ES90

Батарея на 92 кВт∙ч обеспечивает паспортный запас хода в 638 км и эта цифра не выглядит чем-то нереальным. Средний расход энергии во время теста у нас составил 15 кВт∙ч на 100 км, то есть в реальных условиях электрокар способен проехать 613 км.

Запас хода базового Volvo ES90 составляет 638 км Фото: Тарас Брязгунов

При спокойной езде нам удавалось достичь показателя даже 11 кВт∙ч на 100 км с включенным климат-контролем. На трассе же электрокар расходовал 17-19 кВт∙ч на 100 км, что соответствует запасу хода 484-541 км.

Стоит отметить, что это базовая батарея и в полноприводных версиях емкость больше — 106 кВт∙ч. Запас хода в этом случае достигает 679 км.

Электрокар поддерживает быструю зарядку мощностью 350 кВт Фото: Тарас Брязгунов

800-вольтная архитектура позволяет быструю зарядку мощностью 350 кВт (порт ССС 2). В таком режиме подзарядиться на 80% можно за 22 минуты, а добавить 300 км — за 10 минут. То есть, новый Volvo ES90 — электромобиль, который не боится дальних поездок.

Управляемость Volvo ES90

Электромобиль Volvo ES90 с пневмоподвеской неплохо выдерживает наши дороги и особенно на больших скоростях ухабы достаточно плавно поглощаются. К тому же, это едва ли не самая тихая модель марки и посторонние шумы при езде по трассе не беспокоят.

На малых скоростях неровности были более ощутимыми, однако это, скорее, обусловлено 22-дюймовыми колесами на тестовом авто. Новый Volvo ES90 в Украине лучше выбирать с 20-дюймовыми дисками.

С 22-дюймовыми дисками езда жестковата Фото: Тарас Брязгунов Оснащение Volvo ES90 включает в себя лидар Фото: Тарас Брязгунов Безрамочные зеркала дополнены камерами Фото: Тарас Брязгунов Двери Volvo ES90 можно открыть прикосновением руки Фото: Тарас Брязгунов

Поскольку батарея в днище понижает центр тяжести, то авто с высоким клиренсом не слишком сильно кренится в поворотах. К тому же, большой лифтбек на удивление неплохо маневрирует в городских условиях.

Руль Volvo ES90 достаточно точный, а его остроту можно регулировать. Кроме того, настраивается жесткость подвески и рекуперативное торможение с режимом езды с одной педалью (авто замедляется, если отпустить газ).

Цена Volvo ES90

Новый Volvo ES90 в Украине стоит от 3 232 680 гривен за базовый 333-сильный вариант Core. Версия Ultra — это минимум 3 872 055 гривен. За более мощные полноприводные модификации необходимо доплатить от 235 290 до 547 305 гривен.

Volvo ES90 Ultra оснащен пиксельными фарами Фото: Тарас Брязгунов Электрокар имеет оригинальные двухуровневые фонари Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, цена Volvo ES90 немалая, однако стоит отметить, что другие электромобили этого сегмента обычно не дешевле, а часто и дороже. Да и модели Е-класса с двигателями внутреннего сгорания иногда тоже стоят так же.

Вердикт Фокуса

Новый Volvo ES90 — нетипичный электромобиль, который сочетает комфорт и вместительность премиальной модели Е-класса с повышенным клиренсом как у кроссовера. Он имеет немалый запас хода даже в начальном исполнении, а топовый вариант модели богато оснащен.

Плюсы Volvo ES90:

просторный салон;

хорошая шумоизоляция;

большой запас хода.

Минусы Volvo ES90:

ограниченный обзор назад;

с 22-дюймовыми дисками езда жестковата.

Технические характеристики Volvo ES90 2026

Тип двигателя электрический Мощность двигателя, л. с. 333 Крутящий момент, Нм 380 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод задний Запас хода, км 638 Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 6,6 Емкость батареи, кВт∙ч 92

