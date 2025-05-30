Улучшенный флагман: новый большой седан Volvo поступает в продажу (фото)

Новый Volvo S90 2025 выходит на рынок. Премиальный седан Е-класса доступен исключительно в электрифицированных версиях.

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Об этом сообщает китайский сайт Autohome.

Именно Китай стал первой страной, где начали продавать обновленный флагманский седан Volvo S90. Это неудивительно, ведь модель выпускается в Поднебесной. Цена Volvo S90 составляет от 300 900 до 454 900 юаней ($41 500 — 63 200).

Седан предлагают исключительно в гибридных версиях Фото: autohome.com.cn

Новый Volvo S90 узнается, прежде всего, по измененной передней части с более широкой решеткой радиатора и более тонкими матричными фарами. Также заменили капот, крышку багажника, передние крылья, бамперы и фонари.

В салоне улучшили отделку и установили увеличенный 11,2-дюймовый тачскрин портретного формата с новой мультимедийной системой на базе Google.

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Для Volvo S90 2025 доступны проекция на лобовое стекло, акустика Bowers&Wilkins с 19 динамиками, система полуавтономного движения, электропривод, подогрев, вентиляция и массаж сидений.

В салоне установили увеличенный тачскрин с новой мультимедийной системой Фото: autohome.com.cn

Седан Volvo S90 со старта предлагается в двух электрифицированных версиях с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой. "Мягкий" гибрид является 250-сильным, а плагин-гибрид — 455-сильным. Более мощный вариант стартует до 100 км/ч за 4,9 с и способен проехать 102 км на электротяге.

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