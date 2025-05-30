Покращений флагман: новий великий седан Volvo надходить у продаж (фото)

Новий Volvo S90 2025 виходить на ринок. Преміальний седан Е-класу доступний виключно в електрифікованих версіях.

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Про це повідомляє китайський сайт Autohome.

Саме Китаї став першою країною, де почали продавати оновлений флагманський седан Volvo S90. Це не дивно, адже модель випускають у Піднебесній. Ціна Volvo S90 становить від 300 900 до 454 900 юанів ($41 500 – 63 200).

Седан пропонують виключно в гібридних версіях Фото: autohome.com.cn

Новий Volvo S90 пізнається, передусім, за зміненою передньою частиною з ширшою решіткою радіатора та тоншими матричними фарами. Також замінили капот, кришку багажника, передні крила, бампери і ліхтарі.

У салоні покращили оздоблення та встановили збільшений 11,2-дюймовий тачскрін портретного формату з новою мультимедійною системою на базі Google.

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Для Volvo S90 2025 доступні проєкція на лобове скло, акустика Bowers&Wilkins з 19 динаміками, система напівавтономного руху, електропривід, підігрів, вентиляція і масаж сидінь.

У салоні встановили збільшений тачскрін із новою мультимедійною системою Фото: autohome.com.cn

Седан Volvo S90 зі старту пропонують у двох електрифікованих версіях із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою. "М’який" гібрид є 250-сильним, а плагін-гібрид – 455-сильним. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 4,9 с і здатен проїхати 102 км на електротязі.

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