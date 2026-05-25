Шик по-скандинавськи: тест-драйв нового електромобіля Volvo ES90

Новий Volvo ES90 — флагманський електрокар марки. Фокус випробував незвичне авто бізнес класу та перевірив його реальний запас ходу і пристосованість до українських доріг.

Попит на електромобілі в Україні повертається — за березень їх продажі злетіли одразу на 49%. Навіть після скасування пільг при розмитненні на українському ринку офіційно з’являються нові електричні моделі. Серед них є і доволі нестандартні електрокари — такі, як новий Volvo ES90.

Фірмові Т-подібні фари у Volvo порівнюють із молотом Тора Фото: Тарас Брязгунов

Електромобіль Volvo ES90 – нова флагманська модель шведського бренду. Варто відзначити, що це не заміна Volvo S90: дві моделі наразі випускаються паралельно та й ES90 все ж дорожчий і розкішніший.

По-скандинавськи стриманий — дизайн Volvo ES90

Новий Volvo ES90 — досить нетипова модель Е-класу. З одного боку, ліфтбек вирізняється обтічним силуетом із довгим капотом, аркоподібним дахом та високою віконною лінією, а з іншого — має на диво високий кліренс у 181 мм.

Електрокар вирізняється підвищеним кліренсом у 181 мм Фото: Тарас Брязгунов

Звісно ж, електрокар отримав фірмові Т-подібні фари, які у Volvo порівнюють із молотом Тора. Безрамкові дзеркала заднього виду доповнені камерами. Навіть базова версія оснащена 20-дюймовими дисками, а в тестовому авто колеса навіть 22-дюймові. Ззаду, в першу чергу, звертають на себе оригінальні дворівневі ліхтарі.

В основі ліфтбека лежить платформа SPA2, тобто він є родичем електрокросовера Volvo EX90.

Volvo ES90 — друга модель марки на електричній платформі SPA2 Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Volvo ES90 2026:

довжина – 4990 мм;

ширина – 1945 мм;

висота – 1547 мм;

колісна база – 3102 мм.

Високотехнологічний і якісний — салон Volvo ES90

Потрапити усередину можна, просто торкнувшись дверної ручки — Volvo ES90 відімкнеться, якщо розпізнає брелок у кишені. Альтернатива – пластикова картка, яку треба прикласти до дверей. Крім того, можна налаштувати цифровий ключ — доступ зі смартфона через NFC.

В оздобленні салону використане дерево Фото: Тарас Брязгунов

У салоні Volvo ES90 домінує лаконічний скандинавський стиль. До якості оздоблення питань немає — екошкіра поєднується з деревом, а перемикач гучності виконаний із кришталю. Панорамний дах у найдорожчому варіанті Ultra здатен змінювати ступінь тонування.

Покази приладів виводяться на невеликий екран, який кріпиться до кермовою колонкою і регулюється разом із нею. За потреби можна вивести на дисплей карту навігації. Є й проєкція на лобове скло.

Цифровий щиток приладів регулюється разом із кермовою колонкою

На центральній панелі встановлено великий 14,5-дюймовий тачскрін портретного формату. Мультимедійна система Volvo ES90 створена на базі Google, тому вона зрозуміла і до неї легко звикнути. Зокрема, для навігації використано Google Maps.

До того ж, через тачскрін регулюються чимало функцій. І мова йде не лише про клімат, аудіо чи підігрів сидінь, а й про регулювання керма чи дзеркал та навіть відкриття бардачка.

Сам ящик для рукавичок невеликий, зате бокс у центральному підлокітнику Volvo ES90 досить місткий і глибокий. Також є ніші за тачскріном і в центральній консолі.

Просторий як лімузин

Зручне положення за кермом знаходжу швидко. У всіх Volvo ES90 2026 передні крісла мають електропривід з безліччю налаштувань, а в топовому варіанті Ultra ним оснастили й кермову колонку. До того ж, є підігрів, вентиляція і масаж, обігрівається і кермо.

Передні крісла зручні та мають електропривід, вентиляцію і масаж

Сидіння Volvo ES90 дуже комфортабельні та доповнені подовжувачами подушок. За потреби можна посилити і бокову підтримку.

Посадка за кермом нетипово висока, що забезпечує гарний огляд вперед і з боків. А от заднє скло невелике, що обмежує оглядовість. Утім, рятують великі дзеркала та камери по колу.

Перемістимося на другий ряд. Тут новий Volvo ES90 приємно дивує, адже місця ззаду дуже багато. Простір для ніг — як у лімузині, навіть рослі пасажири можуть витягнути ноги. Над головою теж непоганий запас, а у версії Ultra ще й нахил спинки регулюється електроприводом та є підігрів і вентиляція.

Об'єм багажника Volvo ES90 становить 424 л

Крім того, до послуг задніх пасажирів — окремі налаштування клімату (він чотиризонний у всіх Volvo ES90), відкидний підлокітник із підсклянниками та USB-порти.

Об’єм багажника становить 424 л у звичайному стані та 1427 л – зі складеними задніми кріслами (при цьому утворюється рівна підлога). Запаски під низом немає, проте є невеликі відсіки та кріплення для шторки. Двері багажника доповнені електроприводом у базовій версії, а ще у варіанті з пневмопідвіскою можна опустити авто для зручнішого завантаження. Крім того, передбачений невеликий 22-літровий відсік спереду, куди поміститься зарядний кабель.

Комплектація Volvo ES90

Природно, що флагманська преміальна модель повинна бути багато оснащеною. Найдорожча комплектація Ultra включає піксельні фари, доводчики дверей, камери кругового огляду, вентиляцію і масаж крісел, потужну акустику Bose. За доплату пропонують аудіосистему Bowers&Wilkins із якісним звучанням та особливим "студійним" режимом Abbey Road.

В якості опції доступна преміальна акустика Bowers&Wilkins

Утім, і базовий електромобіль Volvo ES90 не те щоб бідно оснащений — панорамний дах, роздільний клімат-контроль, камера, парктронік, адаптивний круїз-контроль, електропривід і підігрів передніх сидінь, датчики дощу та світла.

Звісно ж, новий Volvo ES90 величезну увагу приділяє безпеці. Обов’язковими є 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, розпізнавання знаків та моніторингу стану водія. Електрокар оснащений 12 сенсорами, 8 камерами, 5 радарами та лідаром на даху. Він вміє об’їжджати перешкоди та сканувати перехрестя.

Доволі швидкий, але спокійний

Електромобіль Volvo ES90 вийшов на український ринок у задньопривідному 333-сильному виконанні, але вже доступні для замовлення і повнопривідні версії на 456 та 680 к. с.

Початкова версія оснащена 333-сильним електромотором Фото: Тарас Брязгунов

У принципі, базової силової установки немаленькому авто цілком вистачає. Фактично одразу доступний чималий крутний момент у 480 Н∙м, тому тяги достатньо.

Електрокар доволі швидкий, але при цьому спокійний. ES90 стартує до 100 км/год за 6,6 с і продовжує невимушений розгін далі. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год, як і у всіх Volvo.

Зарядка і запас ходу Volvo ES90

Батарея на 92 кВт∙год забезпечує паспортний запас ходу в 638 км і ця цифра не виглядає чимось нереальним. Середня витрата енергії під час тесту в нас склала 15 кВт∙год на 100 км, тобто в реальних умовах електрокар здатен проїхати 613 км.

Запас ходу базового Volvo ES90 становить 638 км Фото: Тарас Брязгунов

При спокійній їзді нам вдавалося досягнути показника навіть 11 кВт∙год на 100 км із увімкненим клімат-контролем. На трасі ж електрокар витрачав 17-19 кВт∙год на 100 км, що відповідає запасу ходу 484-541 км.

Варто відзначити, що це базова батарея і в повнопривідних версіях ємність більша — 106 кВт∙год. Запас ходу в цьому випадку сягає 679 км.

Електрокар підтримує швидку зарядку потужністю 350 кВт Фото: Тарас Брязгунов

800-вольтна архітектура дозволяє швидку зарядку потужністю 350 кВт (порт ССS 2). У такому режимі підзарядитися на 80% можна за 22 хвилини, а додати 300 км – за 10 хвилин. Тобто, новий Volvo ES90 – електромобіль, який не боїться дальніх поїздок.

Керованість Volvo ES90

Електромобіль Volvo ES90 з пневмопідвіскою непогано витримує наші дороги і особливо на великих швидкостях вибоїни досить плавно поглинаються. До того ж, це чи не найтихіша модель марки і сторонні шуми при їзді по трасі не турбують.

На малих швидкостях нерівності були більш відчутними, проте це, швидше, обумовлено 22-дюймовими колесами на тестовому авто. Новий Volvo ES90 в Україні краще обирати із 20-дюймовими дисками.

Із 22-дюймовими дисками їзда жорсткувата

Оскільки батарея в днищі понижує центр ваги, то авто з високим кліренсом не надто сильно крениться в поворотах. До того ж, великий ліфтбек на диво непогано маневрує у міських умовах.

Кермо Volvo ES90 досить точне, а його гостроту можна регулювати. Крім того, налаштовується жорсткість підвіски та рекуперативне гальмування з режимом їзди з однією педаллю (авто сповільнюється, якщо відпустити газ).

Ціна Volvo ES90

Новий Volvo ES90 в Україні коштує від 3 232 680 гривень за базовий 333-сильний варіант Core. Версія Ultra – це щонайменше 3 872 055 гривень. За потужніші повнопривідні модифікації необхідно доплатити від 235 290 до 547 305 гривень.

Volvo ES90 Ultra оснащений піксельними фарами Фото: Тарас Брязгунов Електрокар має оригінальні дворівневі ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов

Звісно, ціна Volvo ES90 немала, проте варто відзначити, що інші електромобілі цього сегменту зазвичай не дешевші, а часто і дорожчі. Та й моделі Е-класу з двигунами внутрішнього згоряння подекуди теж вартують так само.

Вердикт Фокусу

Новий Volvo ES90 — нетиповий електромобіль, який поєднує комфорт і місткість преміальної моделі Е-класу з підвищеним кліренсом як у кросовера. Він має чималий запас ходу навіть у початковому виконанні, а топовий варіант моделі багато оснащений.

Плюси Volvo ES90:

просторий салон;

гарна шумоізоляція;

великий запас ходу.

Мінуси Volvo ES90:

обмежений огляд назад;

із 22-дюймовими дисками їзда жорсткувата.

Технічні характеристики Volvo ES90 2026

Тип двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 333 Обертальний момент, Нм 380 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід задній Запас ходу, км 638 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 6,6 Ємність батареї, кВт∙год 92

