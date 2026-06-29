Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)

Новая Toyota RAV4 шестого поколения выходит на украинский рынок. Фокус познакомился с кроссовером и узнал, как изменилась популярная модель.

В 1994 году Toyota RAV4 стояла у истоков сегмента кроссоверов, а сейчас является его лидером: ведь уже продано более 15 миллионов этих автомобилей. Из них 55 тыс. — в Украине, это один из самых популярных кроссоверов на нашем рынке, поэтому неудивительно, что кроссовер Toyota RAV4 2026 года — одна из главных новинок года.

Версия GR Sport отличается иным дизайном передней части Фото: Тарас Брязгунов

Знакомый, но другой — дизайн Toyota RAV4

Новая Toyota RAV4 легко узнаваема, ведь она сохранила угловатый дизайн с выраженными колесными арками. А вот передняя часть совершенно иная — с рельефным "носом" и тонкими С-образными фарами, которые теперь могут быть и матричными. Сзади внимание привлекают фонари с узором в виде жабр.

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Фонари украшены оригинальным узором Фото: Тарас Брязгунов

К тому же дизайн теперь зависит от версии. Если в стандартной модели установлена безрамная решетка радиатора в цвет кузова с сотовым узором, то у Toyota RAV4 GR Sport она шире и черного цвета. Кстати, в GR Sport впервые появились 20-дюймовые диски.

Как и раньше, кроссовер Toyota RAV4 построен на платформе TNGA, однако немного увеличился в размерах.

Кроссовер немного больше своего предшественника Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Toyota RAV4 2026:

длина — 4600 мм;

ширина – 1855 мм;

высота – 1690 мм;

колесная база – 2690 мм.

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Салон Toyota RAV4 2026 года

В салоне преобладают угловатые поверхности (как в Toyota Prado 250), а материалы отделки стали лучше. В тестовом автомобиле в версии GR Sport использована замша с контрастной красной прострочкой.

В салоне преобладают шероховатые поверхности Фото: Тарас Брязгунов

Диагональ цифровой приборной панели увеличили до 12,3 дюйма, а центрального тачскрина — до 12,9 дюйма. Мультимедийная система теперь новая — она понятная и работает без задержек. Приятно, что при этом сохранились и физические переключатели.

Селектор коробки передач теперь миниатюрный и электронный, что позволило освободить больше места для ящика в подлокотнике. Кстати, открывать его теперь можно с обеих сторон. Перчаточный ящик также достаточно вместительный, а ниша в центральной панели теперь двухъярусная.

Toyota RAV4 GR Sport получила новые спортивные сиденья Фото: Тарас Брязгунов Кроссовер стал более просторным Фото: Тарас Брязгунов

Новая Toyota RAV4 GR Sport получила спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой. Водительское сиденье оснащено электроприводом уже в базовой версии, также в стандартную комплектацию входят подогрев сидений и рулевого колеса. Благодаря высокой посадке, тонким стойкам крыши и большим зеркалам обзорность очень хорошая.

На втором ряду чувствуется, что кроссовер стал немного просторнее. Спинки сидений регулируются, а для пассажиров предусмотрены дефлекторы обдува и USB-порты.

Объем багажника составляет 514–1724 л Фото: Тарас Брязгунов

Объем багажника Toyota RAV4 2026 составляет 514 л в обычном состоянии и 1724 л — со сложенными задними сиденьями. Электропривод его дверей входит в базовую комплектацию.

В целом, базовая комплектация Toyota RAV4 расширена — в нее также входят 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, навигация, камера, датчики дождя и освещенности, а также комплекс систем безопасности. В версии GR Sport добавляются проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора и акустика JBL.

Отсек в подлокотнике можно открывать с двух сторон Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Toyota RAV4 довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов

Как ведет себя новая Toyota RAV4

Новая Toyota RAV4 в Украине доступна только в электрифицированных 2,5-литровых модификациях, которые стали более мощными. Обычный гибрид (HEV) развивает 230 к. с. с передним приводом и 239 сил — с полным приводом, а плагин-гибрид (PHEV) — 282 и 329 к. с., соответственно.

Фокус протестировал полноприводный гибрид (HEV) и должен отметить, что он стал более динамичным — особенно в спортивном режиме. В то же время силовая установка, как и раньше, работает плавно, а бензиновый двигатель слышен разве что при резком разгоне.

Гибридная версия Toyota RAV4 стала мощнее Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива Toyota RAV4 HEV составляет 4,3 л на 100 км в городском цикле и 5,1 л на 100 км — в загородном. Эти цифры оказались реалистичными, ведь во время короткого теста кроссовер расходовал 4,2–4,8 л на 100 км в городе и 5–5,5 л на 100 км — на трассе. Также мы заметили, что гибрид чаще передвигается в электрическом режиме — очевидно, это обусловлено тем, что он получил несколько более емкую батарею.

Характер Toyota RAV4 остается прежним. Кроссовер комфортабелен даже в версии GR Sport с более жесткой подвеской и 20-дюймовыми колесами. Он легко управляется и маневрен.

Toyota RAV4 неплохо справляется с несложным бездорожьем Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, на высоких скоростях заметно, что шумоизоляция улучшилась. А еще кроссовер Toyota RAV4 неплохо справляется с легким бездорожьем, ведь у него есть и внедорожный режим Trail, и система помощи при спуске.

Цена Toyota RAV4

Новая Toyota RAV4 поступит в продажу в Украине с 10 июля по цене от 1 827 500 гривен за гибридную версию с передним приводом и от 1 969 400 гривен — за полноприводную. GR Sport — это только полный привод и стоимость от 2 360 700 гривен. Плагин-гибрид Toyota RAV4, конечно, дороже — от 2 515 500 гривен с передним приводом и 2 644 500 гривен — с полным.

Новая Toyota RAV4 будет доступна исключительно в электрифицированных версиях Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

В заключение можно сказать, что новая Toyota RAV4 осталась верна себе. Кроссовер усовершенствовали и сделали более современным, однако обошлось без революционных изменений. Автомобиль сохраняет все те качества, за которые его ценят: он качественный, практичный, комфортный и экономичный в гибридной версии.

Технические характеристики Toyota RAV4 2026 года

Тип двигателя бензиновый и два электромотора Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 2487 Мощность двигателя, л. с. 239 Коробка передач вариатор Привод полный Расход топлива, город-трасса, л/100 км 4,3-5,1 Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 7,3 Объем топливного бака, л 55

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