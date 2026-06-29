Улучшенный бестселлер: обзор нового кроссовера Toyota RAV4 (фото)
Новая Toyota RAV4 шестого поколения выходит на украинский рынок. Фокус познакомился с кроссовером и узнал, как изменилась популярная модель.
В 1994 году Toyota RAV4 стояла у истоков сегмента кроссоверов, а сейчас является его лидером: ведь уже продано более 15 миллионов этих автомобилей. Из них 55 тыс. — в Украине, это один из самых популярных кроссоверов на нашем рынке, поэтому неудивительно, что кроссовер Toyota RAV4 2026 года — одна из главных новинок года.
Знакомый, но другой — дизайн Toyota RAV4
Новая Toyota RAV4 легко узнаваема, ведь она сохранила угловатый дизайн с выраженными колесными арками. А вот передняя часть совершенно иная — с рельефным "носом" и тонкими С-образными фарами, которые теперь могут быть и матричными. Сзади внимание привлекают фонари с узором в виде жабр.
К тому же дизайн теперь зависит от версии. Если в стандартной модели установлена безрамная решетка радиатора в цвет кузова с сотовым узором, то у Toyota RAV4 GR Sport она шире и черного цвета. Кстати, в GR Sport впервые появились 20-дюймовые диски.
Как и раньше, кроссовер Toyota RAV4 построен на платформе TNGA, однако немного увеличился в размерах.
Габариты Toyota RAV4 2026:
- длина — 4600 мм;
- ширина – 1855 мм;
- высота – 1690 мм;
- колесная база – 2690 мм.
Салон Toyota RAV4 2026 года
В салоне преобладают угловатые поверхности (как в Toyota Prado 250), а материалы отделки стали лучше. В тестовом автомобиле в версии GR Sport использована замша с контрастной красной прострочкой.
Диагональ цифровой приборной панели увеличили до 12,3 дюйма, а центрального тачскрина — до 12,9 дюйма. Мультимедийная система теперь новая — она понятная и работает без задержек. Приятно, что при этом сохранились и физические переключатели.
Селектор коробки передач теперь миниатюрный и электронный, что позволило освободить больше места для ящика в подлокотнике. Кстати, открывать его теперь можно с обеих сторон. Перчаточный ящик также достаточно вместительный, а ниша в центральной панели теперь двухъярусная.
Новая Toyota RAV4 GR Sport получила спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой. Водительское сиденье оснащено электроприводом уже в базовой версии, также в стандартную комплектацию входят подогрев сидений и рулевого колеса. Благодаря высокой посадке, тонким стойкам крыши и большим зеркалам обзорность очень хорошая.
На втором ряду чувствуется, что кроссовер стал немного просторнее. Спинки сидений регулируются, а для пассажиров предусмотрены дефлекторы обдува и USB-порты.
Объем багажника Toyota RAV4 2026 составляет 514 л в обычном состоянии и 1724 л — со сложенными задними сиденьями. Электропривод его дверей входит в базовую комплектацию.
В целом, базовая комплектация Toyota RAV4 расширена — в нее также входят 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, навигация, камера, датчики дождя и освещенности, а также комплекс систем безопасности. В версии GR Sport добавляются проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора и акустика JBL.
Как ведет себя новая Toyota RAV4
Новая Toyota RAV4 в Украине доступна только в электрифицированных 2,5-литровых модификациях, которые стали более мощными. Обычный гибрид (HEV) развивает 230 к. с. с передним приводом и 239 сил — с полным приводом, а плагин-гибрид (PHEV) — 282 и 329 к. с., соответственно.
Фокус протестировал полноприводный гибрид (HEV) и должен отметить, что он стал более динамичным — особенно в спортивном режиме. В то же время силовая установка, как и раньше, работает плавно, а бензиновый двигатель слышен разве что при резком разгоне.
Заявленный расход топлива Toyota RAV4 HEV составляет 4,3 л на 100 км в городском цикле и 5,1 л на 100 км — в загородном. Эти цифры оказались реалистичными, ведь во время короткого теста кроссовер расходовал 4,2–4,8 л на 100 км в городе и 5–5,5 л на 100 км — на трассе. Также мы заметили, что гибрид чаще передвигается в электрическом режиме — очевидно, это обусловлено тем, что он получил несколько более емкую батарею.
Характер Toyota RAV4 остается прежним. Кроссовер комфортабелен даже в версии GR Sport с более жесткой подвеской и 20-дюймовыми колесами. Он легко управляется и маневрен.
Кроме того, на высоких скоростях заметно, что шумоизоляция улучшилась. А еще кроссовер Toyota RAV4 неплохо справляется с легким бездорожьем, ведь у него есть и внедорожный режим Trail, и система помощи при спуске.
Цена Toyota RAV4
Новая Toyota RAV4 поступит в продажу в Украине с 10 июля по цене от 1 827 500 гривен за гибридную версию с передним приводом и от 1 969 400 гривен — за полноприводную. GR Sport — это только полный привод и стоимость от 2 360 700 гривен. Плагин-гибрид Toyota RAV4, конечно, дороже — от 2 515 500 гривен с передним приводом и 2 644 500 гривен — с полным.
Вердикт Фокуса
В заключение можно сказать, что новая Toyota RAV4 осталась верна себе. Кроссовер усовершенствовали и сделали более современным, однако обошлось без революционных изменений. Автомобиль сохраняет все те качества, за которые его ценят: он качественный, практичный, комфортный и экономичный в гибридной версии.
Технические характеристики Toyota RAV4 2026 года
|Тип двигателя
|бензиновый и два электромотора
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|2487
|Мощность двигателя, л. с.
|239
|Коробка передач
|вариатор
|Привод
|полный
|Расход топлива, город-трасса, л/100 км
|4,3-5,1
|Макс. скорость, км/ч
|180
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7,3
|Объем топливного бака, л
|55