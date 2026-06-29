Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)
Нова Toyota RAV4 шостого покоління виходить на український ринок. Фокус познайомився із кросовером та дізнався, як змінилася популярна модель.
У 1994 році Toyota RAV4 стояла біля витоків сегменту кросоверів, зараз вона є його лідером, адже продано вже понад 15 мільйонів цих авто. Із них 55 тис. — в Україні, це один із найпопулярніших кросоверів на нашому ринку, то ж не дивно, що кросовер Toyota RAV4 2026 — одна з головних новинок року.
Знайомий, але інакший – дизайн Toyota RAV4
Нова Toyota RAV4 пізнається, адже зберігає кутастий дизайн із вираженими колісними арками. А от передня частина абсолютно інша – з рельєфним "носом" і тонкими С-подібними фарами, які тепер можуть бути і матричними. Ззаду звертають на себе увагу ліхтарі з візерунком у вигляді жабр.
До того ж, дизайн тепер залежить від версії. Якщо у стандартній моделі встановлено безрамкову решітку радіатора в колір кузова зі стільниковим візерунком, то у Toyota RAV4 GR Sport вона ширша і чорна. До речі, в GR Sport ще й уперше з’явилися 20-дюймові диски.
Як і раніше, кросовер Toyota RAV4 збудований на платформі TNGA, проте дещо підріс у розмірах.
Габарити Toyota RAV4 2026:
- довжина – 4600 мм;
- ширина – 1855 мм;
- висота – 1690 мм;
- колісна база – 2690 мм.
Салон Toyota RAV4 2026
У салоні переважають рубані поверхні (як у Toyota Prado 250), а матеріали оздоблення стали кращими. У тестовому авто у виконанні GR Sport використано замшу з контрастною червоною прострочкою.
Цифровий щиток приладів збільшили до 12,3 дюйма у діагоналі, а центральний тачскрін – до 12,9 дюйма. Мультимедійна система тепер нова – вона зрозуміла і не гальмує. Приємно, що при цьому залишилися і фізичні перемикачі.
Селектор КПП тепер мініатюрний та електронний, що вивільнило більше місця для боксу в підлокітнику. До речі, відкривати його тепер можна з обох боків. Бардачок також досить місткий, а ніша в центральній панелі тепер двоповерхова.
Нова Toyota RAV4 GR Sport отримала спортивні крісла з покращеною боковою підтримкою. Водійське сидіння має електропривід уже в базовій версії, також стандартними є підігрів крісел і керма. Завдяки високій посадці тонким стійкам даху та великим дзеркалам оглядовість дуже непогана.
На другому ряді відчувається, що кросовер став трохи просторішим. Спинка сидінь регулюється, а для пасажирів є дефлектори обдуву і USB-порти.
Об’єм багажника Toyota RAV4 2026 становить 514 л у звичайному стані та 1724 л – зі складеними задніми сидіннями. Електропривід його дверей – частина базового оснащення.
Взагалі, стартова комплектація Toyota RAV4 розширена – також є 18-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль навігація, камера, датчики дощу та світла, комплекс систем безпеки. У варіанті GR Sport додаються проекція на лобове скло, камери кругового огляду та акустика JBL.
Як веде себе нова Toyota RAV4
Нова Toyota RAV4 в Україні доступна лише в електрифікованих 2,5-літрових модифікаціях, які стали потужнішим. Звичайний гібрид (HEV) розвиває 230 к. с. із переднім приводом та 239 сил — із повним приводом, а плагін-гібрид (PHEV) – 282 і 329 к. с., відповідно.
Фокус познайомився з повнопривідним HEV і маємо відзначити, що він став жвавішим – особливо у спортивному режимі. Разом із тим, силова установка, як і раніше, працює плавно, а бензиновий двигун чутно хіба при різкому розгоні.
Заявлена витрата пального Toyota RAV4 HEV становить 4,3 л на 100 км у міському циклі та 5,1 л на 100 км – у заміському. Ці цифри виявилися реалістичними, адже під час короткого тесту кросовер споживав 4,2-4,8 л на 100 км у місті та 5-5,5 л/100 км – на трасі. Також ми помітили, що гібрид частіше пересувається в електричному режимі – очевидно це обумовлено тим, що він отримав дещо більшу батарею.
Характер Toyota RAV4 залишається знайомим. Кросовер комфортабельний навіть у виконанні GR Sport з більш пружною підвіскою та 20-дюймовими колесами. Він легко керується та маневрений.
Крім того, на великих швидкостях помітно, що шумоізоляція покращена. А ще кросовер Toyota RAV4 непогано почувається на легкому бездоріжжі, адже має і позашляховий режим Trail, і систему допомоги на спуску.
Ціна Toyota RAV4
Нова Toyota RAV4 в Україні надійде в продаж із 10 липня та стартує з 1 827 500 гривень за монопривідну гібридну версію і 1 969 400 гривень – за повнопривідну. GR Sport – це лише повний привід і вартість від 2 360 700 гривень. Плагін-гібрид Toyota RAV4, звісно, дорожчий – від 2 515 500 гривень з переднім приводом та 2644 500 гривень – із повним.
Вердикт Фокусу
Насамкінець можна сказати, що нова Toyota RAV4 залишається собою. Кросовер покращили та зробили сучаснішим, проте обійшлося без революцій. Авто зберігає всі ті якості, за які його цінують: воно якісне, практичне, комфортне і економічне в гібридному виконанні.
Технічні характеристики Toyota RAV4 2026
|Тип двигуна
|бензиновий та два електромотори
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|2487
|Потужність двигуна, к. с.
|239
|Коробка передач
|варіатор
|Привід
|повний
|Споживання пального, місто-траса, л/100 км
|4,3-5,1
|Макс. швидкість, км/год
|180
|Розгін 0–100 км/год, с
|7,3
|Об'єм паливного баку, л
|55