Покращений бестселер: огляд нового кросовера Toyota RAV4 (фото)

Нова Toyota RAV4 шостого покоління виходить на український ринок. Фокус познайомився із кросовером та дізнався, як змінилася популярна модель.

У 1994 році Toyota RAV4 стояла біля витоків сегменту кросоверів, зараз вона є його лідером, адже продано вже понад 15 мільйонів цих авто. Із них 55 тис. — в Україні, це один із найпопулярніших кросоверів на нашому ринку, то ж не дивно, що кросовер Toyota RAV4 2026 — одна з головних новинок року.

Версія GR Sport вирізняється інакшим дизайном передньої частини Фото: Тарас Брязгунов

Знайомий, але інакший – дизайн Toyota RAV4

Нова Toyota RAV4 пізнається, адже зберігає кутастий дизайн із вираженими колісними арками. А от передня частина абсолютно інша – з рельєфним "носом" і тонкими С-подібними фарами, які тепер можуть бути і матричними. Ззаду звертають на себе увагу ліхтарі з візерунком у вигляді жабр.

Ліхтарі прикрашені оригінальним візерунком Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, дизайн тепер залежить від версії. Якщо у стандартній моделі встановлено безрамкову решітку радіатора в колір кузова зі стільниковим візерунком, то у Toyota RAV4 GR Sport вона ширша і чорна. До речі, в GR Sport ще й уперше з’явилися 20-дюймові диски.

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Як і раніше, кросовер Toyota RAV4 збудований на платформі TNGA, проте дещо підріс у розмірах.

Кросовер дещо більший за попередника Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Toyota RAV4 2026:

довжина – 4600 мм;

ширина – 1855 мм;

висота – 1690 мм;

колісна база – 2690 мм.

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Салон Toyota RAV4 2026

У салоні переважають рубані поверхні (як у Toyota Prado 250), а матеріали оздоблення стали кращими. У тестовому авто у виконанні GR Sport використано замшу з контрастною червоною прострочкою.

У салоні переважають рубані поверхні Фото: Тарас Брязгунов

Цифровий щиток приладів збільшили до 12,3 дюйма у діагоналі, а центральний тачскрін – до 12,9 дюйма. Мультимедійна система тепер нова – вона зрозуміла і не гальмує. Приємно, що при цьому залишилися і фізичні перемикачі.

Селектор КПП тепер мініатюрний та електронний, що вивільнило більше місця для боксу в підлокітнику. До речі, відкривати його тепер можна з обох боків. Бардачок також досить місткий, а ніша в центральній панелі тепер двоповерхова.

Toyota RAV4 GR Sport отримала нові спортивні крісла Фото: Тарас Брязгунов Кросовер став просторішим Фото: Тарас Брязгунов

Нова Toyota RAV4 GR Sport отримала спортивні крісла з покращеною боковою підтримкою. Водійське сидіння має електропривід уже в базовій версії, також стандартними є підігрів крісел і керма. Завдяки високій посадці тонким стійкам даху та великим дзеркалам оглядовість дуже непогана.

На другому ряді відчувається, що кросовер став трохи просторішим. Спинка сидінь регулюється, а для пасажирів є дефлектори обдуву і USB-порти.

Об'єм багажника становить 514-1724 л Фото: Тарас Брязгунов

Об’єм багажника Toyota RAV4 2026 становить 514 л у звичайному стані та 1724 л – зі складеними задніми сидіннями. Електропривід його дверей – частина базового оснащення.

Взагалі, стартова комплектація Toyota RAV4 розширена – також є 18-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль навігація, камера, датчики дощу та світла, комплекс систем безпеки. У варіанті GR Sport додаються проекція на лобове скло, камери кругового огляду та акустика JBL.

Бокс у підлокітнику можна відкривати з двох боків Фото: Тарас Брязгунов Бардачок Toyota RAV4 доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов

Як веде себе нова Toyota RAV4

Нова Toyota RAV4 в Україні доступна лише в електрифікованих 2,5-літрових модифікаціях, які стали потужнішим. Звичайний гібрид (HEV) розвиває 230 к. с. із переднім приводом та 239 сил — із повним приводом, а плагін-гібрид (PHEV) – 282 і 329 к. с., відповідно.

Фокус познайомився з повнопривідним HEV і маємо відзначити, що він став жвавішим – особливо у спортивному режимі. Разом із тим, силова установка, як і раніше, працює плавно, а бензиновий двигун чутно хіба при різкому розгоні.

Гібридна установка Toyota RAV4 стала потужнішою Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата пального Toyota RAV4 HEV становить 4,3 л на 100 км у міському циклі та 5,1 л на 100 км – у заміському. Ці цифри виявилися реалістичними, адже під час короткого тесту кросовер споживав 4,2-4,8 л на 100 км у місті та 5-5,5 л/100 км – на трасі. Також ми помітили, що гібрид частіше пересувається в електричному режимі – очевидно це обумовлено тим, що він отримав дещо більшу батарею.

Характер Toyota RAV4 залишається знайомим. Кросовер комфортабельний навіть у виконанні GR Sport з більш пружною підвіскою та 20-дюймовими колесами. Він легко керується та маневрений.

Toyota RAV4 непогано почувається на нескладному бездоріжжі Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, на великих швидкостях помітно, що шумоізоляція покращена. А ще кросовер Toyota RAV4 непогано почувається на легкому бездоріжжі, адже має і позашляховий режим Trail, і систему допомоги на спуску.

Ціна Toyota RAV4

Нова Toyota RAV4 в Україні надійде в продаж із 10 липня та стартує з 1 827 500 гривень за монопривідну гібридну версію і 1 969 400 гривень – за повнопривідну. GR Sport – це лише повний привід і вартість від 2 360 700 гривень. Плагін-гібрид Toyota RAV4, звісно, дорожчий – від 2 515 500 гривень з переднім приводом та 2644 500 гривень – із повним.

Нова Toyota RAV4 буде доступна виключно в електрифікованих версіях Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Насамкінець можна сказати, що нова Toyota RAV4 залишається собою. Кросовер покращили та зробили сучаснішим, проте обійшлося без революцій. Авто зберігає всі ті якості, за які його цінують: воно якісне, практичне, комфортне і економічне в гібридному виконанні.

Технічні характеристики Toyota RAV4 2026

Тип двигуна бензиновий та два електромотори Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 2487 Потужність двигуна, к. с. 239 Коробка передач варіатор Привід повний Споживання пального, місто-траса, л/100 км 4,3-5,1 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 7,3 Об'єм паливного баку, л 55

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