Стильний, бадьорий, недорогий: тест-драйв нового SEAT Ibiza

В Україні з’явився оновлений хетчбек SEAT Ibiza. Фокус дізнався, чим приваблює недорога міська модель у часи шаленого попиту на кросовери.

Нові автомобілі суттєво подорожчали в останні роки, причому не лише в Україні. Утім, на ринку все ж вистачає доступних моделей – особливо, якщо не потрібен кросовер. І недороге авто не обов’язково повинне бути нудним та надто простим. Яскравий приклад цього – новий SEAT Ibiza. Оновлений міський хетчбек із південним характером побував на тесті Фокусу.

Хетчбек вирізняється зміненою передньою частиною Фото: Тарас Брязгунов

SEAT Ibiza – найпопулярніша модель в історії іспанського бренду. Із 1984 року виготовили понад 6 мільйонів цих авто. Нинішнє, п’яте, покоління хетчбека випускають із 2017 року.

Як змінився дизайн SEAT Ibiza 2026

Гранчастий стиль SEAT Ibiza залишається актуальним, тому зовнішні відмінності не можна назвати радикальними. Хетчбек зберігає рельєфні капот та боковини, а відрізнити оновлену модель можна за зміненою передньою частиною. Тонші фари з трикутними ходовими вогнями, нова решітка радіатора і ширший повітрозабірник у бампері додали Ibiza виразності.

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Новий SEAT Ibiza в Україні пропонують із двигунами об'ємом 1,0 та 1,6 л Фото: Тарас Брязгунов

Трикутний візерунок отримали і ліхтарі SEAT Ibiza, а назва моделі на дверях багажника тепер написана стильним шрифтом. Версія FR пізнається особливими колісними дисками (діаметром 16 або 17 дюймів) та агресивнішим заднім бампером.

Розміри SEAT Ibiza 2026:

довжина – 4070 мм;

ширина – 1780 мм;

висота – 1447 мм;

колісна база – 2564 мм.

Назву моделі написали стильним шрифтом Фото: Тарас Брязгунов

Що нового в інтер’єрі SEAT Ibiza 2026

Заглянемо у салон SEAT Ibiza. Усередині покращили оздоблення і воно загалом непогане, за мірками В-класу, хоча і жорсткий пластик місцями залишається. Сидіння обшиті приємною фактурною тканиною, а спортивне скошене кермо – перфорованою шкірою. Емоцій додає яскраво-червоне підсвічування, яке є і на дефлекторах обдуву.

Центральна панель повернута до водія Фото: Тарас Брязгунов

Усі SEAT Ibiza 2026 оснащені цифровою панеллю приладів, дизайн і конфігурацію якої можна налаштувати – обрати класичні циферблати приладів або лаконічніший стиль.

У традиціях SEAT центральна панель Ibiza повернута до водія — це натякає, на кого, в першу чергу, орієнтоване авто. Зверху встановлено 8,25-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Її меню просте і зрозуміле, а ще дуже зручно, що залишилися фізичні перемикачі аудіо та клімату.

Цифровий щиток приладів є частиною базової комплектації Фото: Тарас Брязгунов Дисплей можна налаштувати під себе Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою смартфонів та USB-портами. Також SEAT Ibiza має доволі місткий бардачок, а от бокс у підлокітнику глибокий, але вузький.

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Наскільки місткий компактний хетчбек

Сідаю на водійське місце SEAT Ibiza 2026 і доволі швидко знаходжу зручну позицію – діапазону регулювань кермової колонки та водійського крісла мені достатньо.

Спортивні крісла у варіанті FR мають гарну бічну підтримку Фото: Тарас Брязгунов Ззаду комфортніше двом Фото: Тарас Брязгунов

Нові спортивні сидіння SEAT Ibiza FR прийшлися по душі – вони пружні та з доброю бічною підтримкою. Є й підігрів. Компактне авто має гарну оглядовість у всіх напрямках і до його габаритів звикаєш швидко.

SEAT Ibiza доволі просторий як для В-класу. Мені при зрості 176 см на другому ряді цілком достатньо місця, та й вищі пасажири помістяться. Утім, ззаду все ж комфортніше двом, оскільки по центру проходить високий тунель. USB-роз’ємів чи підлокітника тут немає.

Об'єм багажника SEAT Ibiza становить 355 л Зі складеними задніми сидіннями утворюється 1165-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою є запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Об’єм багажника SEAT Ibiza складає 355 л у звичайному стані та 1165 л – зі складеними задніми сидіннями. Під підлогою є запаска-докатка.

Комплектація SEAT Ibiza 2026

Хетчбеки В-класу давно вже не "порожні". Новий SEAT Ibiza в Україні у базовій версії отримав діодні фари, кондиціонер, парктронік, датчики дощу та світла.

Хетчбек має місткий бардачок Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику глибокий, але вузький Червоне підсвічування додає емоцій Фото: Тарас Брязгунов

Варіант FR додає двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, камеру. Обов’язковими для всіх SEAT Ibiza 2026 є системи автоматичного гальмування, управління світлом фар та контролю втоми водія.

Жвавий та економний — двигун SEAT Ibiza

Новий SEAT Ibiza в Україні пропонують із двома бензиновими двигунами – 1,6-літровою атмосферною четвіркою потужністю 110 к. с. та 1,0-літровим трициліндровим турбомотором на 116 сил.

1,0-літровий турбомотор економічний і бадьорий, але може бути шумним Фото: Тарас Брязгунов

Тестове авто оснащене 1,0-літровим двигуном, який не лише трохи потужніший, а й більш тяговитий у середньому діапазоні обертів, адже піковий крутний момент у 200 Н∙м доступний при 2000-3500 об/хв.

Турбомотор не лише еластичний, а й доволі жвавий і швидко розкручується, хоча з ростом обертів стає гучним. У спортивному режимі педаль газу чутливіша, а робот DSG перемикає передачі на вищих обертах. Є й підкермові пелюстки для ручного перемикання передач.

Середня витрата пального — 5,6 л/100 км Фото: Тарас Брязгунов

Легкий хетчбек демонструє непогану динаміку, якої в місті більш ніж достатньо. Розгін до 100 км/год займає 9,4 с, а максимальна швидкість становить 195 км/год.

А ще маленький двигун глушиться при зупинках і досить економічний. Заявлена витрата пального — 5,6 л/100 км у змішаному циклі. Під час тесту хетчбек споживав 7-8 л на 100 км при переважно міській їзді.

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Хетчбек для активного водія

Чим дійсно приваблює SEAT Ibiza, так це керованістю. Це одна з небагатьох моделей В-класу, створених для активних водіїв. Компактне авто слухняне і чудово маневрує. Його кермо точне, а в спортивному режимі стає гострішим і важчим. Система XDS, яка імітує самоблокувальний диференціал, дозволяє побороти недостатню повертаємість.

SEAT Ibiza радує гарною керованістю Фото: Тарас Брязгунов

Налаштування підвіски відповідають характеру авто – вона доволі пружна і з 17-дюймовими дисками нерівності доріг досить відчутні. Тому якщо хочеться більше комфорту, то краще все ж обрати колеса на 16-дюймів. Зате крени кузова у поворотах невеликі.

Шумоізоляція SEAT Ibiza доволі непогана, за мірками В-класу. Вибоїни поглиналися тихіше, ніж я очікував, а на трасі до 110 км/год шуми вітру та шин особливо не турбували.

Фари прикрасили трикутними ходовими вогнями Фото: Тарас Брязгунов Варіант FR має виразніший задній бампер Із 17-дюймовими дисками їзда доволі пружна Фото: Тарас Брязгунов

Ціна SEAT Ibiza 2026

Новий SEAT Ibiza в Україні коштує від 870 504 гривень за 1,6-літровий варіант у базовому оснащенні. 1,0-літровий хетчбек у виконанні FR коштує від 1 094 070 гривень. Це, звісно, не найдешевша модель В-класу на нашому ринку, але загалом авто недороге та має непогане співвідношення ціни та якості.

Вердикт Фокусу

Новий SEAT Ibiza доводить, що недорогі авто також вміють дарувати позитивні емоції. Він бадьорий і чудово керується, а також доволі якісний усередині та економічний, а варіант FR ще й має чудові спортивні сидіння.

Плюси SEAT Ibiza:

жвавий та економічний турбомотор;

гарна керованість.

Мінуси SEAT Ibiza:

жорсткувата їзда на 17-дюймових колесах.

Технічні характеристики SEAT Ibiza 2026

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 999 Потужність двигуна, к. с./об/хв 115/5000 Обертальний момент, Нм/об/хв 200/2000-3500 Коробка передач 7-ст. робот з двома зчепленнями Привід передній Споживання пального, комбінований цикл, л/100 км 5,6 Макс. швидкість, км/год 195 Розгін 0–100 км/год, с 9,4 Об'єм паливного баку, л 40

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