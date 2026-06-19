Стильный, бодрый, недорогой: тест-драйв нового SEAT Ibiza

В Украине появился обновленный хэтчбек SEAT Ibiza. Фокус выяснил, чем привлекает эта недорогая городская модель в эпоху безумного спроса на кроссоверы.

Новые автомобили значительно подорожали в последние годы, причем не только в Украине. Впрочем, на рынке все же достаточно доступных моделей — особенно если не нужен кроссовер. И недорогое авто не обязательно должно быть скучным и слишком простым. Яркий пример этого — новый SEAT Ibiza. Обновленный городской хэтчбек с южным характером побывал на тесте Фокуса.

Хэтчбек отличается измененной передней частью Фото: Тарас Брязгунов

SEAT Ibiza — самая популярная модель в истории испанского бренда. С 1984 года было выпущено более 6 миллионов таких автомобилей. Нынешнее, пятое, поколение хэтчбека выпускается с 2017 года.

Как изменился дизайн SEAT Ibiza 2026

Угловатый стиль SEAT Ibiza по-прежнему актуален, поэтому внешние изменения нельзя назвать радикальными. Хэтчбек сохранил рельефный капот и боковые панели, а отличить обновленную модель можно по измененной передней части. Более тонкие фары с треугольными габаритными огнями, новая решетка радиатора и более широкий воздухозаборник в бампере придали Ibiza выразительности.

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Новый SEAT Ibiza в Украине предлагается с двигателями объемом 1,0 и 1,6 л Фото: Тарас Брязгунов

Треугольный узор появился и на фарах SEAT Ibiza, а название модели на дверце багажника теперь написано стильным шрифтом. Версия FR отличается специальными колесными дисками (диаметром 16 или 17 дюймов) и более агрессивным задним бампером.

Размеры SEAT Ibiza 2026:

длина — 4070 мм;

ширина – 1780 мм;

высота – 1447 мм;

колесная база – 2564 мм.

Название модели написано стильным шрифтом Фото: Тарас Брязгунов

Что нового в интерьере SEAT Ibiza 2026

Заглянем в салон SEAT Ibiza. Внутри улучшили отделку, и в целом она неплохая по меркам В-класса, хотя местами по-прежнему встречается жесткий пластик. Сиденья обшиты приятной фактурной тканью, а спортивный косой руль — перфорированной кожей. Эмоций добавляет ярко-красная подсветка, которая есть и на дефлекторах обдува.

Центральная панель повернута к водителю Фото: Тарас Брязгунов

Все автомобили SEAT Ibiza 2026 оснащены цифровой приборной панелью, дизайн и конфигурацию которой можно настроить — выбрать классические циферблаты приборов или более лаконичный стиль.

В соответствии с традициями SEAT центральная панель Ibiza повернута к водителю — это намекает на то, на кого, в первую очередь, ориентирован автомобиль. Сверху установлен 8,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Ее меню простое и понятное, а еще очень удобно, что сохранились физические переключатели аудиосистемы и климат-контроля.

Цифровой приборный щиток входит в базовую комплектацию Фото: Тарас Брязгунов Дисплей можно настроить под себя Фото: Тарас Брязгунов

Ниже расположена ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов и USB-портами. Также у SEAT Ibiza довольно вместительный бардачок, а вот бокс в подлокотнике глубокий, но узкий.

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Насколько вместительный компактный хэтчбек

Сажусь за руль SEAT Ibiza 2026 и довольно быстро нахожу удобное положение — диапазона регулировок рулевой колонки и водительского сиденья мне вполне достаточно.

Спортивные кресла в версии FR обладают хорошей боковой поддержкой Фото: Тарас Брязгунов Сзади удобнее вдвоем Фото: Тарас Брязгунов

Новые спортивные сиденья SEAT Ibiza FR пришлись по душе — они упругие и обеспечивают хорошую боковую поддержку. Есть и подогрев. У компактного автомобиля хорошая обзорность во всех направлениях, и к его габаритам привыкаешь быстро.

SEAT Ibiza довольно просторный для автомобиля В-класса. Мне, при росте 176 см, на втором ряду вполне хватает места, да и более высокие пассажиры поместятся. Впрочем, сзади все же комфортнее сидеть вдвоем, поскольку по центру проходит высокий туннель. USB-разъемов и подлокотника здесь нет.

Объем багажника SEAT Ibiza составляет 355 л При сложенных задних сиденьях образуется отсек объемом 1165 литров Фото: Тарас Брязгунов Под полом находится запасное колесо Фото: Тарас Брязгунов

Объем багажника SEAT Ibiza составляет 355 л в обычном состоянии и 1165 л — со сложенными задними сиденьями. Под полом находится запасное колесо-докатка.

Комплектация SEAT Ibiza 2026

Хэтчбеки В-класса уже давно не "пустые". Новый SEAT Ibiza в Украине в базовой комплектации получил светодиодные фары, кондиционер, парктроник, датчики дождя и освещенности.

У хэтчбека есть вместительный бардачок Фото: Тарас Брязгунов Отсек в подлокотнике глубокий, но узкий Красная подсветка добавляет эмоций Фото: Тарас Брязгунов

Версия FR дополнена двухзонным климат-контролем, круиз-контролем и камерой. Обязательными для всех моделей SEAT Ibiza 2026 являются системы автоматического торможения, управления освещением фар и контроля усталости водителя.

Динамичный и экономичный — двигатель SEAT Ibiza

Новый SEAT Ibiza в Украине предлагается с двумя бензиновыми двигателями — 1,6-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 110 к. с. и 1,0-литровым трехцилиндровым турбодвигателем на 116 сил.

1,0-литровый турбодвигатель экономичен и динамичен, но может быть шумным Фото: Тарас Брязгунов

Тестовый автомобиль оснащен 1,0-литровым двигателем, который не только немного мощнее, но и обладает большей тягой в среднем диапазоне оборотов, ведь пиковый крутящий момент в 200 Н∙м доступен при 2000–3500 об/мин.

Турбодвигатель не только эластичен, но и довольно резвый, быстро набирает обороты, хотя с ростом оборотов становится громким. В спортивном режиме педаль газа более отзывчива, а коробка DSG переключает передачи на более высоких оборотах. Есть и подрулевые лепестки для ручного переключения передач.

Средний расход топлива — 5,6 л/100 км Фото: Тарас Брязгунов

Этот легкий хэтчбек демонстрирует неплохую динамику, которой в городе более чем достаточно. Разгон до 100 км/ч занимает 9,4 с, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Кроме того, небольшой двигатель отключается на остановках и достаточно экономичен. Заявленный расход топлива — 5,6 л/100 км в смешанном цикле. Во время теста хэтчбек расходовал 7–8 л на 100 км при преимущественно городской езде.

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Хэтчбек для активного водителя

Чем действительно привлекает SEAT Ibiza, так это управляемостью. Это одна из немногих моделей В-класса, созданных для активных водителей. Компактный автомобиль послушен и прекрасно маневрирует. Его рулевое управление точное, а в спортивном режиме становится более отзывчивым и тяжелым. Система XDS, имитирующая самоблокирующийся дифференциал, позволяет преодолеть недостаточную поворачиваемость.

SEAT Ibiza радует отличной управляемостью Фото: Тарас Брязгунов

Настройки подвески соответствуют характеру автомобиля — она довольно жесткая, и с 17-дюймовыми дисками неровности дорог ощущаются довольно сильно. Поэтому, если хочется большего комфорта, лучше все же выбрать 16-дюймовые колеса. Зато крены кузова в поворотах небольшие.

Шумоизоляция SEAT Ibiza довольно неплохая по меркам В-класса. Неровности дороги гасились тише, чем я ожидал, а на трассе при скорости до 110 км/ч шумы ветра и шин особо не беспокоили.

Фары украсили треугольными габаритными огнями Фото: Тарас Брязгунов Версия FR отличается более выразительным задним бампером С 17-дюймовыми дисками езда довольно упругая Фото: Тарас Брязгунов

Цена SEAT Ibiza 2026

Новый SEAT Ibiza в Украине стоит от 870 504 гривен за 1,6-литровую версию в базовой комплектации. 1,0-литровый хэтчбек в версии FR стоит от 1 094 070 гривен. Это, конечно, не самая дешевая модель В-класса на нашем рынке, но в целом автомобиль недорогой и отличается неплохим соотношением цены и качества.

Вердикт Фокуса

Новый SEAT Ibiza доказывает, что недорогие автомобили тоже способны дарить положительные эмоции. Он динамичен и отлично управляется, а также отличается достаточно высоким качеством отделки салона и экономичностью, а версия FR еще и оснащена великолепными спортивными сиденьями.

Плюсы SEAT Ibiza:

динамичный и экономичный турбодвигатель;

хорошая управляемость.

Минусы SEAT Ibiza:

несколько жесткая езда на 17-дюймовых колесах.

Технические характеристики SEAT Ibiza 2026

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 999 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 115/5000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 200/2000-3500 Коробка передач 7-ст.робот с двумя сцеплениями Привод передний Расход топлива, город-трасса, комбинированный цикл, л/100 км 5,6 Макс. скорость, км/ч 195 Разгон 0–100 км/ч, с 9,4 Объем топливного бака, л 40

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