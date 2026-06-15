Кермо-штурвал і 4,4 с до сотні: на український ринок вийшов новий електрокар Lexus (фото)

В Україні стартують продажі оновленого Lexus RZ. Електрокросовер отримав набір інноваційних технологій та більшу батарею.

Електромобіль Lexus RZ пройшов модернізацію. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Lexus в Україні.

При оновленні Lexus RZ зробили ставку на технології. Електрокросовер у варіанті Lexus RZ 550e F Sport отримав опційну систему керування по дротах (steer-by-wire), причому в цьому випадку встановлюють кермо-штурвал.

Запас ходу Lexus RZ зріс до 450-456 км Фото: Lexus

Крім того, у цій версії з’явилася система віртуального перемикання передач. У салоні покращили оздоблення та посилили шумоізоляцію.

До того ж, новий Lexus RZ оснастили вдосконаленими повнопривідними установками. Варіант RZ 500e на 380 сил (від 3 456 982 гривень) здатен розігнатися до 100 км/год за 4,6 с, а 408-сильна версія Lexus RZ 550e F Sport (від 3 732 604 грн) – за 4,4 с.

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Нова батарея ємністю 77 кВт∙год збільшила запас ходу Lexus RZ до 450-456 км. До того ж, вона заряджається швидше – за 3,5 години змінним струмом (22 кВт) і за 28 хвилин постійним струмом (150 кВт).

У салоні встановили кермо-штурвал Фото: Lexus

Базова комплектація Lexus RZ включає 20-дюймові диски, електропривід передніх сидінь, керма і дверей багажника, вентиляцію передніх і підігрів усіх крісел, обігрів керма, камери кругового огляду, проєкцію на лобове скло, акустику Mark Levinson із 13 динаміками, комплекс безпеки Lexus Safety System+.

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