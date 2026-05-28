Єдиний в історії: у Києві помітили дуже рідкісний спортивний універсал Lexus (фото)
У Києві сфотографували Lexus IS 2003 року в рідкісному виконанні SportCross. Універсал випустили дуже малою серією.
Lexus IS SportCross — єдиний універсал в історії японської марки. Світлини раритетного авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Версія SportCross була лише в Lexus IS першого покоління. Усього з 2001 по 2005 рік зібрали лише 3-4 тисячі цих автомобілів.
Універсал Lexus IS вирізняється динамічним дизайном із чималим кутом нахилу задніх стійок даху та спойлером. Привертають до себе увагу і оригінальні ліхтарі.
У салоні Lexus IS SportCross встановлено спортивне кермо і оригінальні циферблати приладів, які нагадують наручні годинники. Примітно, що універсал має менший багажник, аніж седан Lexus IS — 380 л проти 400.
Універсал Lexus IS пропонували з бензиновими шістками об'ємом 2,0 л (155 к. с.) та 3,0 л (218 к. с.). Конкретно цей Lexus IS 200 SportCross — 2,0-літровий і з 5-ступінчастою механічною КПП: він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,7 с і розвинути 215 км/год.
