Единственный в истории: в Киеве заметили очень редкий спортивный универсал Lexus (фото)

В Киеве сфотографировали Lexus IS 2003 года в редком исполнении SportCross. Универсал выпустили очень малой серией.

Lexus IS SportCross — единственный универсал в истории японской марки. Фотографии раритетного авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто отличается динамичным дизайном Фото: Topcars UA

Версия SportCross была только в Lexus IS первого поколения. Всего с 2001 по 2005 год собрали всего 3-4 тысячи этих автомобилей.

Важно

Спорткар для семьи: в Киеве заметили новый заряженный универсал BMW за 7 миллионов (фото)

Универсал Lexus IS отличается динамичным дизайном с большим углом наклона задних стоек крыши и спойлером. Привлекают к себе внимание и оригинальные фонари.

Авто имеет оригинальные приборы Фото: Lexus

В салоне Lexus IS SportCross установлен спортивный руль и оригинальные циферблаты приборов, которые напоминают наручные часы. Примечательно, что универсал имеет меньший багажник, чем седан Lexus IS — 380 л против 400.

Відео дня

Фото: Topcars UA

Универсал Lexus IS предлагался с бензиновыми шестерками объемом 2,0 л (155 л. с.) и 3,0 л (218 л. с.). Конкретно этот Lexus IS 200 SportCross — 2,0-литровый и с 5-ступенчатой механической КПП: он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,7 с и развить 215 км/ч.

Между прочим, в центре Киева Фокус обнаружил заброшенным редкий спортивный универсал из Германии.

Также мы рассказывали о новейшей молодежной Acura в столице.