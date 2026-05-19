В центре Киева прямо на улице бросили редкий семейный спорткар из Германии (фото)

Заброшенный универсал Opel Insignia OPC долгое время стоит на одной из центральных улиц Киева. Заряженная модель является раритетом в Украине.

Opel Insignia OPC Sports Tourer припаркован на одном месте и не ездит по меньшей мере несколько месяцев. Брошенное авто сфотографировал журналист Фокуса.

Состояние авто оставляет желать лучшего Фото: Тарас Брязгунов

Заряженный универсал Opel не эксплуатируют как минимум с зимы — об этом сообщил Фокусу киевлянин Антон, который живет неподалеку. Авто покрыто слоем грязи, а на его кузове видны повреждения. Колеса универсала приспущены. Пока не известно, почему авто не ездит и где его владелец.

Opel Insignia OPC Sports Tourer не ездил как минимум несколько месяцев Фото: Тарас Брязгунов

Универсал Opel Insignia OPC — редкость на наших дорогах, ведь он не продавался у нас официально. В Киеве зарегистрировано всего несколько таких авто.

Полноприводный Opel Insignia OPC оснащен 2,8-литровым V6 твин-турбо на 325 л. с. и 435 Н∙м. Модель предлагалась с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП.

Відео дня

Универсал оснащен 325-сильным V6 твин-турбо V6. Фото: Тарас Брязгунов

Разгон до 100 км/ч занимает 6,3-6,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. В арсенале авто — спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами и тормоза Brembo.

Важно

Тест-драйв Opel Frontera: возвращение в новом образе

Отличить вариант OPC от стандартного Opel Insignia Sports Tourer первого поколения можно по агрессивному переднему бамперу с "клыками" воздухозаборников и оригинальными наконечниками выхлопных труб.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Opel

В салоне установлены спортивный руль и кресла Recaro. Opel Insignia OPC Sports Tourer — практичное заряженное авто с большим багажником объемом 540-1530 л.

Между прочим, недавно в Киеве появился новейший заряженный универсал BMW M5 Touring.

Также Фокус писал о редком заряженном Jeep Grand Cherokee на 700 сил в столице.