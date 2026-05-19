У центрі Києва просто на вулиці покинули рідкісний сімейний спорткар із Німеччини (фото)

Занедбаний універсал Opel Insignia OPC тривалий час стоїть на одній із центральних вулиць Києва. Заряджена модель є раритетом в Україні.

Opel Insignia OPC Sports Tourer припаркований на одному місці і не їздить щонайменше кілька місяців. Покинуте авто сфотографував журналіст Фокусу.

Стан авто залишає бажати кращого Фото: Тарас Брязгунов

Заряджений універсал Opel не експлуатують щонайменше із зими – про це повідомив Фокусу киянин Антон, який живе неподалік. Авто покрите шаром бруду, а на його кузові видно пошкодження. Колеса універсала приспущені. Наразі не відомо, чому авто не їздить і де його власник.

Opel Insignia OPC Sports Tourer не їздив щонайменше кілька місяців Фото: Тарас Брязгунов

Універсал Opel Insignia OPC – рідкість на наших дорогах, адже він не продавався у нас офіційно. У Києві зареєстровано лише кілька таких авто.

Повнопривідний Opel Insignia OPC оснащений 2,8-літровим V6 твін-турбо на 325 к. с. і 435 Н∙м. Модель пропонували із 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП.

Універсал оснащений 325-сильним V6 твін-турбо Фото: Тарас Брязгунов

Розгін до 100 км/год займає 6,3-6,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. В арсеналі авто – спортивна підвіска з адаптивними амортизаторами та гальма Brembo.

Відрізнити варіант OPC від стандартного Opel Insignia Sports Tourer першого покоління можна за агресивним переднім бампером з "іклами" повітрозбірників та оригінальними наконечниками вихлопних труб.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Opel

У салоні встановлені спортивне кермо та крісла Recaro. Opel Insignia OPC Sports Tourer – практичне заряджене авто з великим багажником об’ємом 540-1530 л.

