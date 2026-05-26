Премиум для молодежи: в Украине появилась стильная сестра Honda Civic (фото)

В Украину приехала новая Acura Integra пятого поколения. Премиальная модель С-класса оснащена 200-сильным турбомотором.

Лифтбек Acura Integra 2023 года заметили в Киеве. Фотографии редкого авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Фото: Topcars UA

Acura/Honda Integra известна с 1986 года — изначально это была молодежная модель со спортивным характером. В разные годы выпускали седаны, лифтбэки и купе. В 2006 году Integra сняли с производства, однако в 2022-м возродили и она стала североамериканским авто года.

Фото: Honda

Новая Acura Integra — премиальный лифтбек С-класса на платформе Honda Civic. 4,7-метровое авто отличается стремительным силуэтом с длинным капотом, изогнутой крышей и заостренной "кормой".

На фото попала Acura Integra A-Spec со спойлером и 18-дюймовыми дисками. В ее салоне улучшенная отделка, а водительское кресло имеет электропривод.

Фото: Topcars UA

Acura Integra A-Spec оснащена 1,5-литровым турбомотором на 200 л. с. и 260 Нм. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 217 км/ч. На выбор предлагают 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор, также установлены адаптивные амортизаторы. В линейке есть и более мощная 324-сильная Acura Integra Type S.

