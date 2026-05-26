Преміум для молоді: в Україні з'явилася стильна сестра Honda Civic (фото)

В Україну приїхала нова Acura Integra п'ятого покоління. Преміальна модель С-класу оснащена 200-сильним турбомотором.

Ліфтбек Acura Integra 2023 року помітили в Києві. Світлини рідкісного авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто вирізняється стрімким дизайном Фото: Topcars UA

Acura/Honda Integra відома з 1986 року — спочатку це була молодіжна модель зі спортивним характером. У різні роки випускали седани, ліфтбеки та купе. У 2006 році Integra зняли з виробництва, проте у 2022-му відродили і вона стала північноамериканським авто року.

Acura Integra створили на базі Honda Civic Фото: Honda

Нова Acura Integra — преміальний ліфтбек С-класу на платформі Honda Civic. 4,7-метрове авто вирізняється стрімким силуетом із довгим капотом, вигнутим дахом та загостреною "кормою".

На фото потрапила Acura Integra A-Spec зі спойлером та 18-дюймовими дисками. У її салоні покращене оздоблення, а водійське крісло має електропривід.

Acura Integra A-Spec оснащена 18-дюймовими дисками Фото: Topcars UA

Acura Integra A-Spec оснащена 1,5-літровим турбомотором на 200 к. с. і 260 Нм. Вона здатна розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути 217 км/год. На вибір пропонують 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор, також встановлені адаптивні амортизатори. У лінійці є і потужніша 324-сильна Acura Integra Type S.

