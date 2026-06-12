Брутальний і економний: на український ринок виходить недорогий корейський пікап (фото)

В Україні з'явився пікап KGM Musso нового покоління. Доступне авто оснащене тяговитим турбодизелем з малою витратою пального.

Нові KGM Musso уже приїхали до України — журналісту Фокусу вдалося помітити їх на автовозі. Подробиці новинки розкрили на сайті українського представництва бренду, раніше відомо, як Ssangyong.

В Україні у продаж надходить подовжений варіант KGM Musso Grand

Пікап KGM Musso 2026 став виразнішим на вигляд і має брутальний дизайн із масивними бамперами та широкою решіткою радіатора. Модель дебютує в Україні у подовженій (5,46 м) версії Grand, а її вантажопідйомність складає 1010 кг.

Модель спочатку запропонують у базовому виконанні

Ціна KGM Musso Grand в Україні стартує з 1 640 000 гривень. Модель дебютувала у початковій комплектації з діодною оптикою, кондиціонером та аудіосистемою.

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Новий KGM Musso Grand оснащений 2,2-літровим турбодизелем на 181 к. с. і 400 Нм та 6-ступінчастою механічною КПП. Середня витрата пального становить 8,7 л на 100 км, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

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Вантажопідйомність пікапа становить 1010 кг

Повний привід KGM Musso Grand типу part-time доповнений знижувальною передачею та блокуванням заднього диференціала. Кліренс пікапа становить 248 мм.

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