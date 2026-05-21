У продаж надійшли оригінальні пікапи Duster з витратою 5,5 л на 100 км (фото)

Duster перетворили на пікап | Фото: largus.fr

У лінійці Duster на європейському ринку з’явилися нестандартні модифікації. Кросовер переробили на економічний гібридний пікап.

Незвичний тюнінг Duster виконало румунське ательє Romturingia, яке створювало пікапи і на базі попередніх поколінь кросовера. Раніше їх продавали переважно в Румунії, а тепер почали постачати і на експорт. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Модель доступна у 150-сильному гібридному виконанні
За основу взяли стандартний кросовер Dacia Duster третього покоління. Йому зрізали дах у задній частині кузова та обладнали вантажну платформу з відкидним заднім бортом. Задні двері тепер не відкриваються і закріплені спеціальними пластиковими накладками.

Вантажна платформа сягає 165 см завдовжки
Довжина платформи становить 165 см, а ширина – 100 см. Вантажопідйомність пікапа складає 430 кг.

Пікап Dacia пропонують у 1,2-літровій гібридній версії потужністю 150 к. с. із повним приводом. Витрата пального складає 5,5 л на 100 км. Ціна Duster становить 37 900 євро, тобто він на 7600 євро дорожчий за стандартний кросовер із цією ж силовою установкою.

Чотиридверна версія має невеликий вантажний кузов
На 1000 євро дорожча чотиридверна версія Duster, яку презентували торік. У неї зовсім невеликий вантажний кузов завдовжки всього 1050 мм.

Між іншим, невдовзі на ринок вийде більший бюджетний пікап Renault Niagara, який матиме і гібридну версію.

