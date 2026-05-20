Toyota створила пікап із великою вантажопідйомністю для складних умов експлуатації (фото)

Лінійку Toyota Hilux поповнила нова «робоча» версія GVM. Пікап вирізняється посиленою конструкцію та має збільшену до 1,5 тонни вантажопідйомність.

Новий Toyota Hilux GVM презентували в Австралії. Про незвичний вантажний пікап розповіли на сайті Carscoops.

Саме австралійський підрозділ Toyota розробив варіант GVM (Gross Vehicle Mass – "Повна маса авто"). Основним його конкурентом буде пікап Ford Ranger Super Duty.

Авто отримало нову вантажну платформу і посилене шасі Фото: Toyota

Комерційний пікап Toyota Hilux GVM отримав нову вантажну платформу з відкидними бортами, а його раму та задню підвіску суттєво посилили. Вантажопідйомність зросла на 435 кг – до 1525 кг. Також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

Новий Toyota Hilux GVM пропонують у кількох варіантах із дводверною або чотиридверною кабіною. Усі версії мають 2,8-літровий 204-сильний турбодизель (із "мякою" гібридною установкою або без неї), 6-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід. Кліренс збільшили на 10 мм (до 234 мм). Також є позашляхова модифікація зі сталевим бампером, шноркелем та великими шинами.

Пікап може перевозити 1,5 тонни вантажу Фото: Toyota

Вартість вантажного пакету становить 4000 австралійських доларів, тобто $2800. Ціна Toyota Hilux GVM становить від 56 490 до 69 990 австралійських доларів ($40 200 — 49 800).

До речі, нещодавно випустили оригінальний самоскид Toyota Hilux, який може перевозити до 5 тонн вантажів.

