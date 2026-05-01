Самоскид вантажопідйомністю 5 тонн: представлено найекстремальніший пікап Toyota (фото)

Нова Toyota Hilux 2026 отримала важковагову версію Travo. Популярний рамний пікап став самоскидом.

Оригінальний варіант Toyota Hilux 2026 представили в Таїланді й він уже надійшов у виробництво. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Вантажопідйомність Toyota Hilux Travo становить 5 тонн

Примітно, що це не проєкт японського виробника. Нестандартний тюнінг Toyota Hilux виконала компанія Rung Rueng Service, яка давно доопрацьовує ці пікапи.

Замість стандартної вантажної платформи пікап Toyota Hilux Travo отримав повноцінний вантажний кузов завдовжки 2,5 м, завширшки 1,76 м та заввишки 60 або 80 см. Оскільки раму посилили, то вантажопідйомність сягнула 5 тонн.

Кузов має гідравлічний привід

Кузов самоскида нахиляється за допомогою гідравліки. Комплектація включає парктронік та камеру заднього виду.

Відео дня

Важливо

В якості опції пропонують лебідку для завантаження в кузов із зусиллям в 1 тонну. Також пікап Toyota Hilux Travo за доплату комплектують позашляховими аксесуарами – сталевими бамперами, захистом днища, великими шинами та додатковою оптикою.

Toyota Hilux Travo пропонують у стандартній та позашляховій версіях

Новий Toyota Hilux Travo зберіг стандартний 2,8-літровий турбодизель потужністю 204 к. с., а от задню підвіску посилили та встановили нові амортизатори.

