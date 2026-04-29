Toyota показала затишний і недорогий дім на колесах для двох (фото)

Фургон Toyota Proace Max отримав нову модифікацію Tanuki — дім на колесах. Усередині є спальні місця, кухня та санвузол.

Нова Toyota Proace Max Tanuki невдовзі вийде на ринок та буде відносно недорогою. Про автодім розповіли на сайті Motor.es.

Фото: Toyota

За основу взяли подовжені варіанти комерційної Toyota Proace Max: автодім пропонують у версіях завдовжки 6 та 6,36 м. Назвали його на честь чарівного єнота Танукі з японського фольклору, який є символом добробуту.

У салоні Toyota Proace Max встановили два ліжка та численні шафи. Також з’явилися розкладний стіл та поворотні сидіння.

Фото: Toyota

Крім того, автодім Toyota отримав невелику кухню з газовою плитою, раковиною та холодильником. Знайшлося навіть місце для невеликого санвузла.

Комплектація Toyota Proace Max Tanuki включає безключовий доступ, клімат-контроль та навігацію. Електрообладнання живиться від окремої батареї. За доплату пропонують сонячні панелі, діодне освітлення та розкладний навіс.

Фото: Toyota

Дім на колесах Toyota комплектують 2,2-літровими турбодизелем: 140-сильна версія доступна з 6-ступінчастою механічною КПП, а 180-сильна – з 8-ступінчастим автоматом.

