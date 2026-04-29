Toyota показала затишний і недорогий дім на колесах для двох (фото)
Фургон Toyota Proace Max отримав нову модифікацію Tanuki — дім на колесах. Усередині є спальні місця, кухня та санвузол.
Нова Toyota Proace Max Tanuki невдовзі вийде на ринок та буде відносно недорогою. Про автодім розповіли на сайті Motor.es.
За основу взяли подовжені варіанти комерційної Toyota Proace Max: автодім пропонують у версіях завдовжки 6 та 6,36 м. Назвали його на честь чарівного єнота Танукі з японського фольклору, який є символом добробуту.
У салоні Toyota Proace Max встановили два ліжка та численні шафи. Також з’явилися розкладний стіл та поворотні сидіння.
Крім того, автодім Toyota отримав невелику кухню з газовою плитою, раковиною та холодильником. Знайшлося навіть місце для невеликого санвузла.Важливо
Комплектація Toyota Proace Max Tanuki включає безключовий доступ, клімат-контроль та навігацію. Електрообладнання живиться від окремої батареї. За доплату пропонують сонячні панелі, діодне освітлення та розкладний навіс.
Дім на колесах Toyota комплектують 2,2-літровими турбодизелем: 140-сильна версія доступна з 6-ступінчастою механічною КПП, а 180-сильна – з 8-ступінчастим автоматом.
