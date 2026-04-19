Великий і потужний кросовер від Honda перетворили на позашляховий автодім (фото)

Acura MDX отримала оригінальну версію Overland. Сімейний кросовер від преміального підрозділу Honda перетворили на дім на колесах.

Нова Acura MDX Overland дебютувала під час Гран-прі Лонг-Біч в IndyCar. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Оригінальний тюнінг Acura MDX виконали спільно з американським ательє SEMA Garage. На дах кросовера встановили бокс із розкладним двоспальним наметом, який має карбоновий каркас.

За основу взяли 360-сильну Acura MDX Type S

Потрапити в намет можна за допомогою спеціальної сходинки, яка розкладається ззаду. До неї, до речі, кріпиться запасне колесо.

Крім того, покращили позашляхові можливості Acura MDX. Кросоверу суттєво збільшили кліренс та встановили великі 18-дюймові шини Falken WildPeak для бездоріжжя на золотистих дисках. На даху з’явилася додаткова оптика, а ззаду — каністра для води.

Відео дня

Важливо

За основу для доопрацювання обрали топовий кросовер Acura MDX Type S, який оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо потужністю 360 сил, а також 10-ступінчастою автоматичною КПП та фірмовим повним приводом SH-AWD із векторизацією тяги.

