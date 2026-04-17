У Європі з'явиться стильний спортивний електромобіль Honda за ціною "Дастера" (фото)

Нова Honda Super-One вийде на європейський ринок. Електричний заряджений хетчбек недорогий і вирізняється яскравим дизайном.

Електромобіль Honda Super-One із липня почнуть продавати у Великій Британії під назвою Super-N. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Компактне авто отримало обвіс і спойлер, а його колісні арки розширені Фото: Honda

Ціна Honda Super-N у базовій версії не перевищуватиме 20 000 фунтів стерлінгів (23 000 євро) — на рівні Duster. Це невеликий японський кей-кар — мініатюрне міське авто завдовжки всього 3,6 м. Він є спортивною версією моделі Honda N-One e.

Оскільки Honda Super-N позиціонують як заряджений хетчбек, то її дизайн витриманий у спортивному стилі. Авто занижене, отримало обвіс, масивні бампери і спойлер на даху, а його колісні арки розширені.

У салоні Honda Super-N встановлені спортивні сидіння, а в оздобленні використано альканатару. Оснащення включає аудіосистему Bose, 15-дюймові литі диски, підігрів сидінь та керма.

У салоні встановлені спортивні крісла

Нова Honda Super-N оснащена електромотором, який розвиває 64 к. с. у звичайному режимі та 95 к. с. — у піковому. Силова установка вміє імітувати перемикання передач. Із батареєю ємністю 29,6 кВт∙год запас ходу становить 206 км.

