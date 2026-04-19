Большой и мощный кроссовер от Honda превратили во внедорожный автодом (фото)

Acura MDX получила оригинальную версию Overland. Семейный кроссовер от премиального подразделения Honda превратили в дом на колесах.

Новая Acura MDX Overland дебютировала во время Гран-при Лонг-Бич в IndyCar. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Оригинальный тюнинг Acura MDX выполнили совместно с американским ателье SEMA Garage. На крышу кроссовера установили бокс с раскладной двуспальной палаткой, которая имеет карбоновый каркас.

За основу взяли 360-сильную Acura MDX Type S

Попасть в палатку можно с помощью специальной ступеньки, которая раскладывается сзади. К ней, кстати, крепится запасное колесо.

Кроме того, улучшили внедорожные возможности Acura MDX. Кроссоверу существенно увеличили клиренс и установили большие 18-дюймовые шины Falken WildPeak для бездорожья на золотистых дисках. На крыше появилась дополнительная оптика, а сзади — канистра для воды.

Знакомый незнакомец: известная модель Honda вернулась на рынок в новом образе (фото)

За основу для доработки выбрали топовый кроссовер Acura MDX Type S, который оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 360 сил, а также 10-ступенчатой автоматической КПП и фирменным полным приводом SH-AWD с векторизацией тяги.

Ранее Фокус рассказывал о доступном немецком доме на колесах за 25 тыс. евро.

Также мы писали о недорогом спортивном электромобиле Honda.