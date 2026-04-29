Toyota показала уютный и недорогой дом на колесах для двоих (фото)

Фургон Toyota Proace Max получил новую модификацию Tanuki — дом на колесах. Внутри есть спальные места, кухня и санузел.

Новая Toyota Proace Max Tanuki вскоре выйдет на рынок и будет относительно недорогой. Об автодоме рассказали на сайте Motor.es.

Кресла Toyota Proace Max Tanuki возвращаются Фото: Toyota

За основу взяли удлиненные варианты коммерческой Toyota Proace Max: автодом предлагают в версиях длиной 6 и 6,36 м. Назвали его в честь волшебного енота Тануки из японского фольклора, который является символом благополучия.

В салоне Toyota Proace Max установили две кровати и многочисленные шкафы. Также появились раскладной стол и поворотные сиденья.

Внутри установлены две кровати Фото: Toyota

Кроме того, автодом Toyota получил небольшую кухню с газовой плитой, раковиной и холодильником. Нашлось даже место для небольшого санузла.

Комплектация Toyota Proace Max Tanuki включает бесключевой доступ, климат-контроль и навигацию. Электрооборудование питается от отдельной батареи. За доплату предлагают солнечные панели, диодное освещение и раскладной навес.

На кухне есть плита, раковина и холодильник Фото: Toyota

Дом на колесах Toyota комплектуют 2,2-литровым турбодизелем: 140-сильная версия доступна с 6-ступенчатой механической КПП, а 180-сильная — с 8-ступенчатым автоматом.

