Перетворюється на пікап: Chery виведе на ринок позашляховик-трансформер (відео)
На автошоу в Пекіні презентовано оригінальний позашляховик Chery Tiggo V, який можна швидко перетворити на пікап. Модель запропонують у бензиновій та плагін-гібридній версіях.
Новий Chery Tiggo V запустять у виробництво в другій половині нинішнього року та планують експортувати. Про це повідомляє сайт Car Expert.
Позашляховик Chery Tiggo V — серійна версія торішнього концепту T1Tp. Головна його "фішка" — можливість перетворитися на пікап: для нього необхідно зняти задню частину даху та третій ряд крісел.
Пікап Chery Tiggo V сягає понад 5 м завдовжки при колісній базі 2,8 м і вирізняється класичним двооб'ємним дизайном із високим капотом, великою решіткою радіатора та розширеними колісними арками.Важливо
У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий центральний тачскрін. Важіль КПП розташований на кермовій колонці, а передні крісла розділені високою консоллю.
Запропонують версії моделі на 6 і 7 місць, а крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду (одна із них — під днищем авто) та холодильник.
Новий Chery Tiggo V випускатимуть із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 218 к. с. та 354-сильною плагін-гібридною установкою. Середня витрата пального становить 7,8 та 6 л/100 км, відповідно, а плагін-гібрид зможе проїхати 90-100 км на електротязі.
Усі версії Chery Tiggo V будуть повнопривідними. Позашляховик має високий (220 мм) кліренс та зможе долати броди глибиною до 700 мм.
