Перетворюється на пікап: Chery виведе на ринок позашляховик-трансформер (відео)

На автошоу в Пекіні презентовано оригінальний позашляховик Chery Tiggo V, який можна швидко перетворити на пікап. Модель запропонують у бензиновій та плагін-гібридній версіях.

Новий Chery Tiggo V запустять у виробництво в другій половині нинішнього року та планують експортувати. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Позашляховик Chery Tiggo V — серійна версія торішнього концепту T1Tp. Головна його "фішка" — можливість перетворитися на пікап: для нього необхідно зняти задню частину даху та третій ряд крісел.

Позашляховик невдовзі вийде на ринок

Пікап Chery Tiggo V сягає понад 5 м завдовжки при колісній базі 2,8 м і вирізняється класичним двооб'ємним дизайном із високим капотом, великою решіткою радіатора та розширеними колісними арками.

Запас ходу до 1520 км і авіаційні гальма: Chery показала люксовий електрокросовер (фото)

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий центральний тачскрін. Важіль КПП розташований на кермовій колонці, а передні крісла розділені високою консоллю.

У салоні встановили два екрани на передній панелі

Запропонують версії моделі на 6 і 7 місць, а крісла другого ряду мають горизонтальне регулювання. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду (одна із них — під днищем авто) та холодильник.

Задня частина даху знімається

Новий Chery Tiggo V випускатимуть із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 218 к. с. та 354-сильною плагін-гібридною установкою. Середня витрата пального становить 7,8 та 6 л/100 км, відповідно, а плагін-гібрид зможе проїхати 90-100 км на електротязі.

Модель випускатимуть у бензиновій та плагін-гібридній версіях

Усі версії Chery Tiggo V будуть повнопривідними. Позашляховик має високий (220 мм) кліренс та зможе долати броди глибиною до 700 мм.

Між іншим, нещодавно дебютував недорогий пікап Chery, який дуже нагадує Ford Ranger.

Також Фокус розповідав про флагманський кросовер Chery Tiggo на 476 сил.