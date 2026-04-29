Превращается в пикап: Chery выведет на рынок внедорожник-трансформер (видео)

На автошоу в Пекине презентован оригинальный внедорожник Chery Tiggo V, который можно быстро превратить в пикап. Модель предложат в бензиновой и плагин-гибридной версиях.

Новый Chery Tiggo V запустят в производство во второй половине нынешнего года и планируют экспортировать. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Внедорожник Chery Tiggo V — серийная версия прошлогоднего концепта T1Tp. Главная его "фишка" — возможность превратиться в пикап: для него необходимо снять заднюю часть крыши и третий ряд кресел.

Внедорожник вскоре выйдет на рынок Фото: Chery

Пикап Chery Tiggo V достигает более 5 м в длину при колесной базе 2,8 м и отличается классическим двухобъемным дизайном с высоким капотом, большой решеткой радиатора и расширенными колесными арками.

Важно

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой центральный тачскрин. Рычаг КПП расположен на рулевой колонке, а передние кресла разделены высокой консолью.

Відео дня

В салоне установили два экрана на передней панели Фото: Chery

Предложат версии модели на 6 и 7 мест, а кресла второго ряда имеют горизонтальную регулировку. Комплектация включает двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора (одна из них — под днищем авто) и холодильник.

Задняя часть крыши снимается Фото: скриншот / YouTube

Новый Chery Tiggo V будет выпускаться с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 218 л. с. и 354-сильной плагин-гибридной установкой. Средний расход топлива составляет 7,8 и 6 л/100 км, соответственно, а плагин-гибрид сможет проехать 90-100 км на электротяге.

Модель будут выпускать в бензиновой и плагин-гибридной версиях Фото: скриншот / YouTube

Все версии Chery Tiggo V будут полноприводными. Внедорожник имеет высокий (220 мм) клиренс и сможет преодолевать броды глубиной до 700 мм.

