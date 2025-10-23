Необычный внедорожник-трансформер Chery умеет превращаться в пикап и автодом (видео)

В Китае презентовали новый внедорожник Chery T1Tp. Нестандартный автомобиль способен менять свою форму.

Новый Chery T1Tp дебютировал на конференции бренда в городе Уху, где представили несколько интересных новинок. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Семиместный китайский внедорожник Chery T1Tp разработали за 300 дней. Пока он является концептом, но заявлено, что модель станет серийной.

Chery T1Tp отличается брутальным дизайном с высоким капотом, большой решеткой радиатора и расширенными колесными арками. Авто достигает 4,9 м в длину.

Chery T1Tp может превращаться в пикап или автодом Фото: Chery

Изюминкой Chery T1Tp являются возможности его трансформации. В режиме Double-Cab Pickup Mode снимается крыша в задней части кузова и внедорожник превращается в пикап с 600-литровым грузовым отсеком.

Если же выбрать режим Camper Mode, то Chery T1Tp трансформируется в дом на колесах с палаткой на крыше и раскладным тентом.

Внедорожник получит плагин-гибридную установку Фото: Chery

Внедорожник Chery T1Tp поступит в продажу с 2026 года, однако пока не ясно, останется ли серийная модель трансформером. Известно, что авто оснастят плагин-гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, а его общий запас хода достигнет 1200-1400 км.

