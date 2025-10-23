Незвичний позашляховик-трансформер Chery вміє перетворюватися на пікап і автодім (відео)
У Китаї презентували новий позашляховик Chery T1Tp. Нестандартний автомобіль здатен змінювати свою форму.
Новий Chery T1Tp дебютував на конференції бренду в місті Уху, де представили кілька цікавих новинок. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Семимісний китайський позашляховик Chery T1Tp розробили за 300 днів. Поки він є концептом, але заявлено, що модель стане серійною.
Chery T1Tp вирізняється брутальним дизайном із високим капотом, чималою решіткою радіатора та розширеними колісними арками. Авто сягає 4,9 м завдовжки.
Родзинкою Chery T1Tp є можливості його трансформації. У режимі Double-Cab Pickup Mode знімається дах у задній частині кузова і позашляховик перетворюється на пікап із 600-літровим вантажним відсіком.
Якщо ж обрати режим Camper Mode, то Chery T1Tp трансформується у дім на колесах із наметом на даху та розкладним тентом.
Позашляховик Chery T1Tp надійде у продаж із 2026 року, проте поки не ясно, чи серійна модель залишиться трансформером. Відомо, що авто оснастять плагін-гібридною установкою із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів, а його загальний запас ходу сягне 1200-1400 км.
Між іншим, в Уху представили і недорогий клон Lamborghini Urus від Chery.
Також Фокус писав про позашляховик-амфібію від Chery, який форсує річки.