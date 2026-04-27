Мощный флагман: дебютировал самый большой и дорогой кроссовер Chery Tiggo (фото)
Линейку Chery Tiggo вскоре пополнит самая крупная модель X. Семейный кроссовер получит мощную электрифицированную установку.
Кроссовер Chery Tiggo X формально является концептом, однако его начнут продавать в Китае в ближайшие месяцы (возможно, название сменят на Tiggo 10). Об автомобиле рассказали на сайте CarNewsChina.
Новый Chery Tiggo X — большой семейный кроссовер с классическим двухобъемным силуэтом. У него высокий капот и вертикальные задние стойки. Обращают на себя внимание широкий воздухозаборник в бампере и фары, соединенные диодными полосами.
Размеры Chery Tiggo X:
- длина — 5050 мм;
- ширина — 1960 мм;
- высота — 1800 мм;
- колесная база — 2950 мм.
Салон Chery Tiggo X не показали, однако отметили, что он будет семиместным. Также отмечается, что автомобиль получит систему полуавтономного движения и адаптивные амортизаторы.
Кроссовер Chery Tiggo X оснастили 2,0-литровой плагин-гибридной установкой на 476 л. с. и 630 Н∙м. Он сможет проехать 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге превысит 1500 км. Кроме того, разработчики обещают полный привод и неплохие внедорожные качества.
