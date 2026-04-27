Мощный флагман: дебютировал самый большой и дорогой кроссовер Chery Tiggo (фото)

Линейку Chery Tiggo вскоре пополнит самая крупная модель X. Семейный кроссовер получит мощную электрифицированную установку.

Кроссовер Chery Tiggo X формально является концептом, однако его начнут продавать в Китае в ближайшие месяцы (возможно, название сменят на Tiggo 10). Об автомобиле рассказали на сайте CarNewsChina.

Новый Chery Tiggo X — большой семейный кроссовер с классическим двухобъемным силуэтом. У него высокий капот и вертикальные задние стойки. Обращают на себя внимание широкий воздухозаборник в бампере и фары, соединенные диодными полосами.

Длина Chery Tiggo X превышает 5 метров Фото: CarNewsChina

Размеры Chery Tiggo X:

длина — 5050 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 2950 мм.

Запас хода до 1520 км и авиационные тормоза: Chery показала люксовый электрокроссовер (фото)

Салон Chery Tiggo X не показали, однако отметили, что он будет семиместным. Также отмечается, что автомобиль получит систему полуавтономного движения и адаптивные амортизаторы.

Кроссовер получил 476-сильную плагин-гибридную установку Фото: CarNewsChina

Кроссовер Chery Tiggo X оснастили 2,0-литровой плагин-гибридной установкой на 476 л. с. и 630 Н∙м. Он сможет проехать 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге превысит 1500 км. Кроме того, разработчики обещают полный привод и неплохие внедорожные качества.

Кстати, на Пекинском автосалоне дебютировал 680-сильный кроссовер Audi за $35 000 с запасом хода 750 км. Он не имеет эмблемы с четырьмя кольцами.

Также Фокус рассказывал об экстравагантном кроссовере Zeekr на 1400 сил.