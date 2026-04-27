Потужний флагман: дебютував найбільший і найдорожчий кросовер Chery Tiggo (фото)

Лінійку Chery Tiggo невдовзі поповнить найбільша модель X. Сімейний кросовер отримає потужну електрифіковану установку.

Кросовер Chery Tiggo X формально є концептом, проте його почнуть продавати в Китаї у найближчі місяці (можливо, назву змінять на Tiggo 10). Про автомобіль розповіли на сайті CarNewsChina.

Новий Chery Tiggo X — великий сімейний кросовер із класичним двооб’ємним силуетом. У нього високий капот і вертикальні задні стійки. Звертають на себе увагу широкий повітрозабірник в бампері та фари, з’єднані діодними смугами.

Довжина Chery Tiggo X перевищує 5 метрів Фото: CarNewsChina

Розміри Chery Tiggo X:

довжина — 5050 мм;

ширина — 1960 мм;

висота — 1800 мм;

колісна база — 2950 мм.

Важливо

Салон Chery Tiggo X не показали, проте зазначили, що він буде семимісним. Також зазначається, що автомобіль отримає систему напівавтономного руху і адаптивні амортизатори.

Відео дня

Кросовер отримав 476-сильну плагін-гібридну установку Фото: CarNewsChina

Кросовер Chery Tiggo X оснастили 2,0-літровою плагін-гібридною установкою на 476 к. с. та 630 Н∙м. Він зможе проїхати 200 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі перевищить 1500 км. Крім того, розробники обіцяють повний привід та непогані позашляхові якості.

