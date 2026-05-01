Самосвал грузоподъемностью 5 тонн: представлен самый экстремальный пикап Toyota (фото)

Новая Toyota Hilux 2026 получила тяжеловесную версию Travo. Популярный рамный пикап стал самосвалом.

Оригинальный вариант Toyota Hilux 2026 представили в Таиланде и он уже поступил в производство. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Грузоподъемность Toyota Hilux Travo составляет 5 тонн

Примечательно, что это не проект японского производителя. Нестандартный тюнинг Toyota Hilux выполнила компания Rung Rueng Service, которая давно дорабатывает эти пикапы.

Вместо стандартной грузовой платформы пикап Toyota Hilux Travo получил полноценный грузовой кузов длиной 2,5 м, шириной 1,76 м и высотой 60 или 80 см. Поскольку раму усилили, то грузоподъемность достигла 5 тонн.

Кузов имеет гидравлический привод

Кузов самосвала наклоняется с помощью гидравлики. Комплектация включает парктроник и камеру заднего вида.

В качестве опции предлагают лебедку для погрузки в кузов с усилием в 1 тонну. Также пикап Toyota Hilux Travo за доплату комплектуют внедорожными аксессуарами — стальными бамперами, защитой днища, большими шинами и дополнительной оптикой.

Toyota Hilux Travo предлагают в стандартной и внедорожной версиях

Новый Toyota Hilux Travo сохранил стандартный 2,8-литровый турбодизель мощностью 204 л.с., а вот заднюю подвеску усилили и установили новые амортизаторы.

